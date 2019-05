Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai, din partea PMP, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu exclude posibilitatea ca Emil Boc sa fie candidat al PNL si al PMP pentru un nou mandat de primar. "Sunt unul dintre politicienii care spun ca avem…

- Iubitul Elenei Udrea l-a criticat dur pe generalul Ilie Nastase, dupa ce acesta a aruncat cu cafea pe un cort de campanie cu imaginea lui Traian Basescu, candidatul Partidului Mișcarea Populara la alegerile europarlamentare. Adrian Alexandrov considera ”grobian” comportamentul lui Ilie Nastase, in condițiile…

- “Acest proiect de investiții reprezinta un pas semnificativ pentru dezvoltarea socio-economica a zonei metropolitane Cluj-Napoca și are ca obiectiv asigurarea unor servicii de mobilitate de calitate ridicata pentru populația zonei metropolitane, precum și un transport eficient înspre…

- Operatorii de salubritate care dețin monopolul in Cluj-Napoca acuza colectorii care strang doar deșeurile “bune”, in condițiile in primii vor fi nevoiți sa faca investiții mari pentru a se alinia noilor cerințe

- Deputatul Marius Bota a propus Ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, precum și directorului CNAIR, Narcis Neaga, prezenți în Comisia de Transporturi din cadrul Camerei Deputaților, studierea unei noi soluții pentru racordul Centurii de est a Clujului la Autostrada A3. “Aceasta…

- Congresul UDMR de la Cluj-Napoca a reinnoit solicitarea de autonomie teritoriala pentru maghiarii din Romania și a facut un pas important prin decizia ca drapelul și imnul Ungariei sa fie insemne oficiale pentru minoritate. La congres au fost reprezentate toate marile partide romanești cu excepția…