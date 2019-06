Tragedie. Un avion cu noua persoane la bord s-a prabusit in Hawaii. Nu exista supravietuitori

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion s-a prabusit in Statele Unite, in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu, anunta Departamentul Transporturilor din statul american Hawaii. Avionul, de tip King Air, s-a prabusit...

- Cel putin noua persoane au murit dupa ce un avion turistic s-a prabusit in zona Arhipelagului american Hawaii, anunta autoritatile, citate de postul CNN.Avionul, de tip King Air, s-a prabusit vineri seara (sambata dimineata, ora Romaniei), in apropierea Aerodromului Dillingham, pe Insula Oahu,…

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…

- Patru persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce o macara de constructii s-a prabusit, in centrul Seattle, peste sase masini, a anuntat comandantul pompierilor din oras, relateaza The Associated Press potrivit news.ro.Cele patru persoane au murit inainte ca pompierii sa ajunga…

- Atacuri in Sri Lanka, in duminca Pastelui Catolic. Peste 100 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar 300 sunt raniti. Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj prin care condamna atacurile din Sri Lanka și transmite condoleanțe…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: SCANDAL in direct la Antena 3: Purtatorul…

- Un elicopter Mi 8 al Ministerului Apararii din Kazahstan s a prabusit miercuri in regiunea Kizilordinsk din sudul tarii, in apropiere de granita cu Uzbekistanul, si toti cei 13 aflati la bord si au pierdut viata, a anuntat presedintele Kasim Jomart Tokaev, transmit Xinhua si EFE citate de Agerpres.roAccidentul…