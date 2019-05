Stiri pe aceeasi tema

- Avionul era unul privat, de tip Bombardier Challenger 601, si s-a prabusit intr-o zona greu accesibila din statul mexican Coahuila, dupa ce in prealabil disparuse de pe radare. Lista prezumtivilor pasageri a fost publicata pe Twitter, dar sunt inca neclare insormatii despre starea victimelor…

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…

- Patru persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce o macara de constructii s-a prabusit, in centrul Seattle, peste sase masini, a anuntat comandantul pompierilor din oras, relateaza The Associated Press potrivit news.ro.Cele patru persoane au murit inainte ca pompierii sa ajunga…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 au fost ranite in Africa de Sud dupa prabusirea partiala a acoperisului unei biserici din provincia KwaZulu Natal (nord-est), in timpul slujbei religioase, au in...

- Tragedie avatica de proporții! Doua persoane și-au pierdut viaț, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit, in cadrul unui show aviatic. Totul s-a intamplat sub privirile stupefiate ale celor prezenți la eveniment.

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata sambata ca urmare a prabusirii unui avion DC3 care efectua o cursa regionala in centrul Columbiei, a anuntat serviciul de protectie civila, relateaza...

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii, informeaza Agerpres.roAcestea au declarat ca o garnitura de tren…