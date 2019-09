Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, principalul favorit al turneului ATP de la Sankt Petersburg (Rusia), s-a calificat joi in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 1,18 milioane dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-5, 6-3, pe compatriotul sau Evgheni Donskoi.…

- Tenismanul kazah Mihail Kukuskin, campionul din 2010, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 1.180.000 dolari, dupa ce l-a invins pe bosniacul Damir Dzumhur, castigatorul editiei din 2017, cu 7-6 (7/2), 6-2. …

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, lider mondial, a fost invins sambata de rusul Daniil Medvedev, cap de serie numarul 9, in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-3, in semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati,...

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, locul 2 ATP, il va intalni duminica, in finala turneului de la Toronto, pe rusul Daniil Medvedev, locul 9 ATP, potrivit Mediafax.Rusul a continuat forma excelenta aratata la Rogers Cup și s-a calificat in prima sa finala de turneu Masters 1000 dupa…

- Grecul Stefanos Tsitsipas, nr. 6 mondial si principalul favorit al turneului ATP de la Washington, dotat cu premii totale de 1.895.290 de dolari, s-a calificat in semifinalele competitiei, dupa ce a dispus vineri in doua seturi, 7-5, 6-0, de francezul Benoit Paire, cap de serie nr. 10. In penultimul…

- Americanul Taylor Fritz, cap de serie nr. 5, si argentinianul Diego Schwartzman, al treilea favorit, vor disputa finala turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), dotat cu premii totale in valoare de 762.455 de dolari. Vineri, in semifinale, Fritz a dispus in doua seturi, 6-3, 6-2, de moldoveanul…

- Italianul Fabio Fognini, principalul favorit al turneului ATP de la Los Cabos (Mexic), s-a oprit in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 762.455 dolari, fiind invins in doua seturi, 6-1, 7-6 (7/1), de americanul Taylor Fritz, intr-o partida disputata…

- Învingator pentru al doilea an consecutiv la Wimbledon, Novak Djokovic se menține lider detașat al clasamentului ATP, jucatorul sârb având o "zestre" de 12.415 de puncte. Rafel Nadal și Roger Federer, finalist la Grand Slam-ul londonez, completeaza podiumul. Marius Copil…