Stiri pe aceeasi tema

- ”El a fost Vasi, avea 33 de ani și a murit ieri, calcat de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Prietenul meu nu a fost milionar, deși muncea de la 18 ani și era cunoscut ca fiind un bun profesionist. Prietenul meu inteligent cunoștea multe limbi straine, avea vreo doua facultați…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cere Consiliului Superior al Magistraturii desecretizarea anexelor raportului Inspecției Judiciare privind aplicarea protocoalelor SRI-DNA. Tariceanu mai solicita președintelui Klaus Iohannis sa prezideze ședința Consiliului și sa se asigure ca anexele vor…

- "Urmaresc indeaproape evoluțiile care au loc la Chișinau, ca urmare a hotararii adoptate de Parlamentul Republicii Moldova intrunit in ședința din 8 iunie. In acest context fluid, am luat cunoștința de decantarea unei majoritați politice suficiente pentru susținerea, pana la urmatoarele alegeri,…

- Liberalul Rareș Bogdan a lansat un atac extrem de dur la adresa premierului Viorica Dancila, dupa ce social democrata a declarat ca PSD nu a facut scut in jurul lui Tariceanu la votul din Senat. „Sa tratezi 20 de milioane de oameni ca și cand ar fi natarai… Doamna Dancila, dvs la ce televizor…

- Europarlamentare 2019 – PSD, marele perdant; PNL și USR, caștigatoare in Politic / on 26/05/2019 at 21:40 / Scrutinul electoral pentru alegerea celor 33 de eurodeputați care vor reprezenta Romania in Parlamentul European pentru urmatorii 5 ani s-a incheiat duminica, la ora 21.00, cu surprize…

- Andreea Antonescu are o fetița frumoasa foc. Sienna iși aniverseaza ziua de naștere, ocazie cu care artista i-a facut urari publice, pe o rețea de socializare. Cantareața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca este bucuros ca in calitate de presedinte al Senatului a avut sansa sa isi puna semnatura pe legea care „a readus ziua de 10 Mai acolo unde ii e locul, in randul marilor sarbatori ale acestui neam”. „Suntem independenti, suntem natiune de sine statatoare. Toți politicienii…

- Istoricul Madalin Hodor, cercetator CNSAS, spune ca președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a cerut ”peste rand” dosarul tatalui sau adoptiv, Amedeo Lazarescu. ”Normal ca il vreți peste rand, ca nu o sa stați ca restul foștilor deținuți politici care vin dupa ce au mers noaptea intreaga cu…