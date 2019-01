SUA. Blocaj guvernamental: Cel mai lung "shutdown" din istorie

Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters. Partidul Democrat, care detine majoritatea in Camera…

- 'Aveam intentia sa merg si sa vorbesc in fata comunitatii financiare mondiale la Davos. Inca este valabil, dar, daca shutdown-ul continua, nu voi merge. Planuisem sa merg, a fost un mare succes cand am mers. Avem o poveste grozava de spus', le-a declarat Trump reporterilor inainte de a parasi Casa…

- Dupa accederea sa joi in Congresul american, o noua reprezentanta a democratilor a promis destituirea presedintelui Donald Trump, intr-un atac frontal virulent la adresa locatarului de la Casa Alba, noteaza France Presse. 'Il vom destitui pe acest fiu de catea!', le spune Rashida Tlaib sustinatorilor…

- Camera Reprezentantilor din Congresul SUA a votat joi legi pentru incetarea blocajului partial al administratiei americane, fara a asigura in acelasi timp finantarea zidului de la frontiera cu Mexicul, ceruta de presedintele Donald Trump, informeaza Reuters. Citește și: ALERTA - Iohannis a…

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…

- Presedintele american, Donald Trump, a dat asigurari la sfarsitul saptamanii trecute ca s-a facut totul pentru "a opri asaltul" miilor de migranti hondurieni in drum spre Statele Unite din sudul Mexicului, relateaza AFP. preluata de Agerpres. "S-a facut totul pentru a opri asaltul migrantilor…