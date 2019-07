Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanti oameni de cultura din Romania, caricaturistul Stefan Popa Popa’s, numit recent ambasador cultural al Timisoarei, a lansat intr-o emisiune televizata un atac dur la adresa oltenilor stabiliti in orasul de pe Bega.

- Sunt multe semne de intrebare in jurul intoarcerii Elenei Udrea in Costa Rica. Fostul ministru a ajuns recent in Romania, iar mulți se intreaba care au fost motivele care au dus la aceasta decizie.

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pentru primul combo din cadrul intrecerii, luam in calcul 3 dintre marii favoriți de pe tabloul masculin. Khachanov, numarul 9 mondial, il intalnește pe sud-coreeanul Kwon Soon, locul 125 ATP, jucator venit din calificari. Alex Zverev nu va avea un joc extrem de…

- Edilul-sef a mentionat ca a transmis nota interna catre Directia de mediu si catre toate societatile cu subcontract de intretinere a spatiilor verzi, sa faca o mobilizare zi-lumina pentru a recupera curatarea de ierburi care au crescut foarte mult in ultima perioada foarte ploioasa. 'Am facut o mentiune…

- CFR Cluj pregateste sezonul urmator de Liga 1 Betano, dar si accederea in grupele unei competitii europene. Din cate se pare, primele nume care vor ateriza la Cluj sunt Mario Rondon (33 de ani) si Luis Aurelio (30), de la Gaz Metan Medias potrivit mediafax.Din precizarile gsp.ro, toate detaliile…

- Un viceprimar PSD a jignit șoferii de TIR care pleaca din Romania ca sa munceasca in strainatate. „Iau 2.000 de euro ca stau și invart de un volan” a spus Cristian Merișanu. Viceprimarul din Vulcan era suparat ca la o bursa a locurilor de munca organizata de angajatori in localitate nu s-a prezentat…

- Cateva zeci de persoane s-au strans, joi dupa-amiaza, pe treptele Spitalului Judetean din Targu Mures, acolo unde este programata o vizita a premierului Viorica Dancila. Oamenii poarta pancarte cu mesaje precum “Viorico, Muresul nu te vrea”, “#nimic”, “PSD=cancerul sistemului de sanatate”, “Unde sunt…

- Romania va organiza Campionatele Europene de tenis de masa, seniori, echipe, in 2021! Orasul gazda este Cluj-Napoca potrivit mediafax. In competitia pentru organizarea CE s-au inscris initial Romania, Portugalia si Danemarca. Portugalia s-a retras inainte de CM de la Budapesta. In fata Consiliului…