Conferinta este organizata intr-un moment in care tensiunile dintre SUA si Iran au crescut in ultimele zile ca urmare a doborarii unei drone americane de catre Iran si a anuntului ulterior al SUA referitoare la aplicarea de noi sanctiuni regimului de la Teheran. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a descris aceasta reuniune ca 'istorica si fara precedent' si a spus ca este 'o intalnire foarte importanta pentru asigurarea stabilitatii in Orientul Mijlociu in aceste vremuri turbulente'.

Consilierul pentru securitate nationala al SUA John Bolton, consilierul pentru securitate nationala…