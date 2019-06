Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu s-a schimbat nimic in relatia sa cu fostul sau antrenor Darren Cahill, dar ca ea va fi prima persoana sunata atunci cand acesta va reveni din pauza pe care si-a luat-o in ceea ce priveste antrenoratul.…

- ​Simona Halep s-a antrenat pe terenul 12 din complexul de la Roland Garros cu tribunele pline, așa cum era de așteptat fiind prezenți mulți români dornici sa o urmareasca pe viu fie și la un antrenament. În plina zi de alegeri, salutul zilei de duminica în incinta a fost: "ai…

- Simona Halep a anuntat, miercuri, ca noul ei antrenor este Daniel Dobre, cu care a mai lucrat in trecut, chiar si in perioada in care era pregatita de Darren Cahill. Simona Halep, pusa pe glume la Miami. Ce a spus despre Bianca Andreescu "Am un antrenor roman, cineva cu care am lucrat…