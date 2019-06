Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu va renegocia acordul de retragere al Marii Britanii cu noul prim-ministru, dar exista "spatiu pentru o noua gandire" asupra pachetului mai larg al Brexitului, a declarat joi ministrul de externe...

- 'Ma voi prezenta ca viitor sef al conservatorilor si prim-ministru al tarii noastre mari', a declarat Sajid Javid intr-o postare pe Twitter. 'Trebuie sa restabilim increderea, sa cream unitate si noi oportunitati in Marea Britanie', a continuat el. Pentru a face aceasta, el vrea 'mai intai si inainte…

- Aflat la Festivalul artistic de la Haslemere (sudul Angliei), Hunt a spus ca este corect ca filiala din care face parte ''sa fie prima care afla'' despre intentia sa de a candida la sefia partidului.Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie,…

- Marea Britanie a ajutat 16 tari membre NATO sa contracareze "activitati cibernetice rusesti" in ultimul an si jumatate, potrivit unui discurs care va fi rostit joi la Londra de ministrul de externe britanic Jeremy Hunt in cadrul unei conferinte privind apararea cibernetica, relateaza The Press Association…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat sambata ca nu crede ca un razboi va izbucni in regiune, deoarece Teheranul nu vrea un conflict si nicio tara nu-si face "iluzia ca ar putea infrunta Iranul", a relatat agentia de presa publica IRNA, citata de Reuters. Tensiunile…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a avertizat, luni, in legatura cu riscul aparitiei unui conflict neintentionat intre SUA si Iran ca urmare a disputei referitoare la acordul nuclear iranian, transmit Reuters si AFP. ''Suntem extrem de ingrijorati de riscul unui conflict izbucnit accidental,…

- Prezent la reuniunea miniștrilor de Externe ai țarilor G7, ale carei lucrari au avut loc in Franța – țara care in prezent asigura președinția acestui grup de țari dezvoltate – șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca britanicii trebuie sa indice «foarte rapid» cum au de gand sa…