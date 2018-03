Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Horodniceanu a solicitat Sectiei pentru procurori a CSM sa revina la DIICOT Iasi dupa incetarea mandatului de procuror-sef. Cererea lui Horodniceanu urmeaza sa fie discutata in sedinta de vineri a Sectiei pentru procurori a CSM. Mandatul lui Daniel Horodniceanu la sefia DIICOT inceteaza in luna…

- DIICOT ar putea ramane fara sef la mijlocul acestui an. Procurorului Daniel Horodniceanu ii expira in luna mai a acestui an mandatul de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Acesta nu a anuntat daca isi doreste inca un mandat,…

- La data de 13.03.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Tosun Anghel, Paraschiv Ionut Robert si Chiriac Mihaela pentru savarsirea infractiunilor…

- Cea mai mare spargere de bancomate din istoria Romaniei a fost comisa, intr-o singura noapte, in anul 2016, hackerii reusind sa fure peste 800.000 de euro. Anul trecut, Costin Raiu, directorul global al echipei de Cercetare si Analiza de la Kaspersky Lab, a declarat pentru reporterii Observator ca bancile…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Sfarșitul anului 2013 și inceputul lui 2014 a fost marcat de scandalul imens de la Ministerul Transporturilor ca urmare a eșuarii privatizarii companiei CFR Marfa. Scandalul a fost amplificat și de jocul de șoarecele și pisica dintre actualul procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor…

- Dupa ce a participat, alaturi de sefa DNA, la o intrevedere desfasurata la Ministerul Justitiei, procurorul-sef al DIICOT a raspuns unei intrebari ce vizeaza strict persoana sa. Intrebat, concret, despre informatia aparuta in spatiul public, cum ca ar fi fost vizat de un dosar la DNA, seful Directiei…

- Tribunalul Constanta a dispus arestarea preventiva a doua persoane, Ionut Petrof si Mihai Claudiu Chivu, la solicitarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Constanta."Admite propunerea de arestare preventiva formulata de DIICOT ST Constanta.…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Politia Romana, cu sprijinul Bitdefender si EUROPOL, a anuntat miercuri ca va pune la dispozitia publicului un kit pentru recuperarea datelor, destinat victimelor clasei de ransomware GandCrab, astfel incat fisierele…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- COMUNICAT DIICOT: La data de 27.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor…

- La data de 22.02.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatilor ANASTASIEI GINA-LOREDANA, NEDELCU STEFAN, NEDELCU VASILE, ENE CRISTIAN, ENE LENUTA CRETU…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus retinerea a inculpaților Viorel Preda și Ioan Neagu, acuzați de comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la infractiunea de ...

- La data de 16.02.2018, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Biroul Teritorial Arad au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor CRETAN MIHAI ALEXANDRU, MIHAI CATALIN VASILE, RAIN IOAN MATEI si GABOREANU ALEXANDRA…

- Procurorii DIICOT au descins in aceasta dimineața la companii de medicamente din Bucurșeti, intr-un caz legat de medicul Mihai Lucan, relateaza Agerpres, care citeaza surse judiciare. Procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr-un dosar in care s-a inceput urmarirea penala in rem…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Valcea au pus sub acuzare un barbat, de 61 de ani, suspect de acte de pedofilie.

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel,…

- O femeie din Pitesti a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti dupa ce a fost prinsa ca i a spionat telefonul sotului. Pentru fapta sa, femeia s a ales cu pedeapsa de opt luni…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au pus sub acuzare pe fostul colonel de informatii din Directia Generala de Informatii a Armatei, Doru Paraschiv.

- Procurorii DIICOT au declanșat urmarirea penala pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), care a sustras din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce…

- Procurorii DIICOT au constatat prejudicii de peste 665 milioane de lei si aproape 14 milioane de euro in dosarele instrumentate anul trecut, in timp ce in 2016 prejudiciile in dosarele aflate in lucru au depasit 441 de milioane de lei si 37 milioane de euro. Din aceste prejudicii, procurorii DIICOT…

- Mai multi specialisti IT si specialisti cu inalta calificare din cadrul structurii centrale a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT au chemat la judecata Ministerul Public Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Ministerul Finantelor…

- DIICOT sustine, in raportul de activitate pentru anul 2017, ca au fost solutionate cu 21,88% mai putine dosare fata de 2016. In ceea ce priveste prejudiciul total constatat in cauzele Directiei, anul trecut acesta a fost de 665.405.889 lei si 13.984.361 Euro. In ceea ce priveste situatia…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cer anularea solutiei pronuntate in dosarul fostului comisar-sef al BCCO Alba Iulia Traian Berbeceanu, dupa ce doi membri ai completului de judecata s-ar fi aflat in incompatibilitate, pronuntandu-se…

- In aceasta dimineata, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au efectuat 7 perchezitii domiciliare,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din Brasov au clasat dosarul "Balena Albastra" dupa ce au stabilit ca elevii despre care existau informatii ca ar fi fost implicati in acest joc si care s-au sinucis in anul 2017 nu au avut legatura cu acesta.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus efectuarea de verificari la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, avand ca obiectiv aspectele semnalate in mass-media privind dosarul nr.719/D/P/2005, precum și pe cel disjuns din…

- La data de 31.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Luta Constantin Daniel, Gont Constantin Marian si Chiran Robert Claudiu, pentru savarsirea…

- Adriana Saftoiu a ajuns marți dimineața la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism pentru a fi audiata ca martor intr-un dosar cu privire la infracțiuni economice. Saftoiu s-a prezentat in aceasta dimineata in fata procurorilor DIICOT pentru a fi audiata in calitate…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Salaj a deschis, in paralel cu dosarul procurorilor, o ancheta proprie in cazul bataii ce a avut loc marti seara intre doi politisti din Simleu Silvaniei, surse judiciare precizand vineri,…

- DIICOT sustine ca dispozitivul de interceptare ambientala, descoperit de medicul Mihai Lucan in autoturismul pe care il utiliza, a fost instalat in baza unui mandat de supraveghere tehnica, solicitat si obtinut cu respectarea normelor de procedura penala. 'In cursul zilei de astazi, ne-a parvenit…

- Alexandru Arșinel a ieșit de la DIICOT dupa ce a dat declarații mai multe ore in fața procurorilor anti-mafie. Actorul aspus la ieșire ca nu poate da informații din dosar. ”Nu am cum sa va spun date din dosar. Pot sa va spun ca a fost mai mult o intalnire civilizata, intrbari de bun simț. Eu am incercat,…

- La data de 04.01.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților B.R., A.B.E, B.E., A..C și U.C., pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup…

- Guvernul a aprobat o nota de fundamentare care prevede inceperea procedurii de achizitie a unui nou sediu pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). Valoarea estimata este de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA, suma acoperita din bugetul de stat.

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat acuzat ca ar fi cultivat canabis, iar in perioada iunie – decembrie ar fi vandut droguri de risc mai multor persoane. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, in cursul zilei de joi procurorii Directiei de Investigare…

- Politistii si procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Gorj au efectuat, miercuri, 44 de perchezitii in judetele Gorj, Hunedoara si in municipiul Bucure...

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, cere o analiza naționala de riscuri și amenințari. In lipsa acesteia, subliniaza șeful Direcției, anchetatorii nu au cum sa știe care este nivelul infracțiunilor din locuri…

- La data de 17.12.2017 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata s ta i Terorism – Biroul Teritorial Vaslui au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Maftei Velu Cornel pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc,…

- Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) ar putea fi blocata daca Parlamentul va adopta o parte dintre amendamentele la Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Magistații care se ocupa de marile dosare de crima organizata și trafic de droguri…