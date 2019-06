Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Israelului a validat o vanzare de proprietati imobiliare ale Patriarhiei de la Ierusalim catre o organizatie ultranationalista evreiasca in Orasul Vechi de la Ierusalim, partea palestiniana a Orasului Sfant ocupata si anexata de Israel, transmite AFP.Intr-un verdict facut…

- Reprezentantii firmelor de taxi si-au sustinut vehement nemultumirile legate de companiile de ridesharing, in cadrul dezbaterii publice a proiectului de OUG privind activitatile de transport alternativ cu autoturism și conducator auto, organizata luni la Ministerul Transporturilor, conform Mediafax.Citește…

- O ancheta BBC il vizeaza pe un cunoscut om de afaceri din Romania. Acesta apare ca fiind implicat intr-un uriaș scandal de corupție ale carui legaturi duc pana la familia prezidențiala din Senegal.Digi24: Numele omului de afaceri Frank Timis apare intr-un scandal international de dare…

- In dupa-amiaza zilei de marti, un scandal monstru a izbucnit intr-un autobuz din Capitala, dupa ce o femeie s-a descaltat. Celelalte doamne care se aflau in mijlocul de transport nu au putut accepta gestul acesteia, iar spiritele s-au incins imediat.

- Vasile Mogoș (26 de ani) a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost implicat intr-un scandal intr-un club de noapte pe vremea cand evolua la Reggiana. Decizia nu este definitiva.

- Jurnalistul Ion Cristoiu a criticat in termeni duri intrebarile de la referendum, joi seara, la emisiunea „100 de minute”. „99% dintre alegatori trebuie sa aiba un consilier juridic langa ei la...

- Romania a ratat calificarea in finala Fed Cup, dupa o infrangere dramatica in fața Franței, iar concluzia generala a fost ca intalnirea a fost pierduta in duelurile de la simplu, acolo unde Mihaela Buzarnescu și Irina Begu nu au adus niciun punct dupa duelurile cu Garcia și Parmentier. Mihaela Buzarnescu…