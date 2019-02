Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a Actionarilor societatii Electrocentrale Constanta SA, avand in vedere prevederile Legii Societatilor nr. 31 1990, in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor Ordinului ministrului Energiei nr. 230 21.12.2018, a decis, la sfarsitul anului trecut, in prezenta actionarilor, revocarea…

- Președintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, ieri, ca a solicitat Consiliului de Administratie al Aeroportului „Ștefan cel Mare" sa organizeze o intalnire de urgenta pentru a pune in ordine problemele semnalate de cetateni cu privire la serviciul de taximetrie. ...

- Dupa ce acum o luna sedinta de judecata in dosarul fostului presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii de Economii, Ilan Sor, primar de Orhei, a fost amanata, astazi, 21 ianuarie, este anuntata o noua data – 20 februarie.

- Dezvoltarea Grupului HORNBACH (Concernul HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) a inregistrat o evoluție mixta in al treilea trimestru din 2018/19 (1 septembrie - 30 noiembrie 2018). Pe de o parte, cifra de afaceri neta a concernului a crescut cu 7,7%, ajungand la 1.084,9 milioane de euro in trimestrul III…

- Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț se afla in criza. Profunda. Lucru pe care-l vede toata lumea, mai puțin oficialii din Consiliul Județean Neamț, anesteziați de salariile babane pe care le incaseaza și prea puțin interesați de bunul mers al lucrurilor. Desemnarea a lui Barbuleț Tarantuș ca președinte…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aniverseaza, in data de 10 decembrie, 20 ani de la prima sedinta a Consiliului de Administratie, moment ce a pus bazele unei institutii orientate catre piata muncii. Serviciul Public de Ocupare, cu toate ...

- Pe 28 noiembrie, incepand cu ora 10, la sediul Colegiului Particular „Vasile Goldiș” din Arad, de pe strada Feleacului, numarul 1, va avea loc festivitatea de aniversare a doua decenii de invațamant particular in Arad. La eveniment vor lua parte, printre alții, Claudia Tarniceriu, directorul Colegiului…

- Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, a sustinut, vineri, ca aparitia unei recesiuni pentru Romania este posibila, in urmatoarea perioada, sustinand ca,...