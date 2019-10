Rusia importa mii de vaci din Europa Presedintele Vladimir Putin si-a propus sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente si sa modernizeze industria de lactate ruseasca, iar in acest sens se bucura de ajutorul Europei, transmite Bloomberg.



La cinci ani dupa introducerea unui embargou care viza printre altele branza gouda din Olanda si parmezanul italian, companiile rusesti au inceput sa aduca de peste granita mii de vaci de lapte rasa Holstein care ajung in ferme moderne construite de firme din Germania si Suedia.



In prezent, Rusia este cel mai mare importator de vaci de lapte din Uniunea Europeana,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

