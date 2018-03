Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite."Atunci cand comunitatea internationala esueaza…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei în cazul în care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Statele Unite se pregatesc de un nou bombardament asupra Siriei, anunțul fiind facut in mod oficial. "Nu aceasta este calea pe care o preferam, dar este o cale pe care am demonstrat ca o putem urma si suntem pregatiti sa o urmam din nou", a declarat luni dupa-amiaza ambasadorul SUA, Nikki Haley, in…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citește și: Basescu a dat o MEGA LOVITURA…

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un aliat neclintit…

- "Fortele guvernamentale constroleaza mai mult de 50% din c", a declarat directorul Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului. Cel putin 20 de persoane au murit in urma raidurilor aeriene, in timp ce trupele siriene incercau sa avanseze pe teritoriul regiunii Ghouta. La New York,…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia…

- Sute de persoane printre care și copii au murit in urma atacurilor lansate de Damasc și Rusia asupra regiunii Ghouta de Est din Siria. Theresa May și Donald Trump au lansat o declarație de presa comuna pe aceasta tema spunand ca Rusia poarta „responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare”…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei.Armistitiul de…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat un armistitiu zilnic la periferia Damascului, incepand de marti, si crearea unui coridor umanitar pentru evacuarea civililor, anunta ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, citat de agentia RIA Novosti. Serghei Soigu a declarat ca armistitiul…

- "Armistitiul va debuta abia atunci cand toti beligerantii din conflict se vor pune de acord asupra modului in care acesta trebuie aplicat, pentru a se asigura ca incetarea ostilitatilor este totala si vizeaza intreaga Sirie", a declarat ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, intr-o…

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- (Adauga detalii) Administratia Donald Trump a semnalat marti seara intentia reluarii contactelor cu palestinienii despre procesul de pace cu Israelul, dar presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a parut sa respinga ideea, cerand constituirea unui cadru multilateral de negocieri,…

- Saptamâna trecuta, între 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti în Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația scrie paginaderusia.ro Un…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Consiliul National de Securitate al Turciei a declarat miercuri ca Ankara va raspunde imediat oricarei amenintari din vestul Siriei si nu va permite formarea unei "armate teroriste" la frontiera, informeaza Reuters. Dupa o sedinta a guvernului, vicepremierul Bekir Bozdag a lansat un avertisment similar,…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- UA și Rusia au insistat ca nu vor accepta Coreea de Nord ca "stat nuclear", pe fondul unei serii de teste cu rachete ale națiunii din Asia de Est și a unei retorici sporite atat din partea lui Kim Jong-un, cat și din partea lui Donald Trump. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, și ministrul…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Data la care va avea loc urmatoarea intalnire dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump nu a fost inca stabilita, a declarat luni ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, care a reiterat dorinta Moscovei ca SUA si Coreea de Nord sa inceapa negocierile privind…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele balistice. „Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite tocmai a votat 15-0 în favoarea impunerii unor sanctiuni…

- Coreea de Nord a calificat vineri ca "document criminal" raportul Casei Albe privind strategia de securitate nationala, la cateva ore dupa adoptarea de catre Consiliul de Securitate al ONU a unor noi sanctiuni impotriva Phenianului, relateaza AFP. Raportul cu privire la noua strategie de securitate…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate in unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU impotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. "Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite s-a pronuntat cu 15 voturi la zero in…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, sambata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC.

- O rezolutie prin care ONU condamna recunoasterea de catre Washingon a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost adoptata joi – cu o larga majoritate – de Adunarea Generala a ONU, dupa ce Statele Unite si-au multiplicat amenintarile financiare la adresa tarilor care se opun pozitei lor, relateaza…

- SUA au prezentat joi un proiect de rezolutie care vizeaza întarirea sanctiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri în Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, au indicat diplomati citati de AFP si Reuters. Documentul cere interzicerea…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite prin care se cere Statelor Unite sa renunte la decizia de recunoastere a Ierusalimului…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap. Saptamana trecuta, Tillerson a afirmat ca Washingtonul…

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni textul unei rezolutii ce cere Statelor Unite sa anuleze decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a Israelului, vot in care, cel mai probabil, Washingtonul isi va exercita dreptul de veto.

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni asupra unui proiect de rezolutie ce vizeaza respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a statului Israel, transmite AFP. Egiptul a cerut acest vot, a doua zi dupa difuzarea textului…

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Egiptul a facut sa circule sambata un text, obtinut de AFP, care cere ca decizia unilaterala…

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii…