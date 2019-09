Stiri pe aceeasi tema

- Auzi, dl Vasile Sorin Rus, la cei 36 de ani ai dumitale ar trebui sa ai habar de minima decența. Iar daca l-ai facut pe Taniela “maimuța neagra”, sa sti ca sunt și eu o maimuța neagra ca și Taniela. Și eu, și toți ceilalți jucatori care nu incaseaza galben meci de meci pentru ca […] Source

- Sambata dupa-amiaza, de la ora 17.00, Arena Zimbrilor va fi gazda partidei dintre CSM Știința Baia Mare și SCM Timișoara Saracens, joc din cadrul etapei a 4-a din Superliga de rugby. Partida va fi arbitrata de o brigada formata din Cristian Șerban (București) – Alexandru Eugen Ionescu (București) și…

- • Timișoara Saracens – SCM Gloria Buzau 38-10 (26-3) Gloria a ajuns la cea de-a patra infrangere la rand in meciurile cu Timișoara Saracens de la promovarea in SuperLiga. Fie ca au avut loc in campionat, fie in Cupa Romaniei, partidele s-au incheiat, invariabil, cu același dezodamant, victoria banațenilor.…

- Campionatul primei divizii de rugby a țarii a continuat sambata cu jocurile din etapa a treia. Superliga are la start in acest sezon doar șapte echipe, astfel incat in fiecare runda una dintre grupari sta. A venit randul celor de la CSM Știința Baia Mare, care nu au jucat in acest final de saptamana.…

- Campionatul primei divizii de rugby a țarii continua sambata cu jocurile din etapa a treia. Superliga are la start in acest sezon doar șapte echipe, astfel ca in fiecare runda una dintre grupari sta. A venit randul celor de la CSM Știința Baia Mare, care nu vor juca in acest final de saptamana. Mai…

- Sambata, 7 septembrie, de la ora 10.30, Arena Zimbrilor a fost gazda partidei dintre CSM Știința Baia Mare și Steaua București, joc din cadrul etapei a doua a Superligii de rugby. Am avut un meci extrem de disputat, cu secvențe de dominare de fiecare parte, cu o prima repriza in care Steaua a fost peste…

- Sambata se va da startul unei noi ediții de campionat (a 103-a) la rugby. La startul intrecerii avem acum șapte echipe, dupa ce “a fost inchisa” CSM București, astfel ca in fiecare etapa o grupare va sta. CSM Știința Baia Mare va juca in prima runda pe Arena Zimbrilor, cu Tomitanii Constanța, meciul…

- Cupa Romaniei la rugby 2019 debuteaza sambata, 10 august. Teoretic, la startul intrecerii sunt cele opt echipe de Superliga, care au fost imparțite in doua grupe. Se știe deja ca CSM Știința Baia Mare face parte din grupa A și ca nu va juca primul meci din competiție, deoarece adversara echipei noastre,…