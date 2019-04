Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia romana a Consiliului UE organizeaza, miercuri si joi, reuniunea informala a ministrilor ocuparii fortei de munca si politicii sociale, eveniment prezidat de ministrul roman al Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, scrie Agerpres. La reuniune urmeaza sa participe comisarul european pentru…

- Peste 17 milioane de cetateni ai Uniunii Europene locuiau sau lucrau intr-un alt stat membru decat cel al nationalitatii lor, pana in 2017, cifrele actuale fiind duble fata de un deceniu in urma, a afirmat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, adaugand ca este nevoie de o actiune administrativa…

- Conform unei statistici privind migrația, Romania se afla, anul trecut, pe locul II in lume in ceea ce privește migrația. Era devansata doar de Siria, unde razboiul a trimis in exil peste 3 milioane de oameni. La noi exilul a fost determinat de un trai mai bun, bazar pe un caștig mult mai mare decat…

- * Un numar de 90.000 de copii din Romania au ambii parinti plecati la munca in afara tarii, dar autoritatile incearca sa gaseasca solutii pentru intoarcerea lor, a afirmat, miercuri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. * Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…

- Presedintia romana la Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European au ajuns, joi, 24 ianuarie 2019, la un acord politic provizoriu pe Directiva privind echilibrul dintre viata profesionala si cea de familie a parintilor si ingrijitorilor. Acordul trebuie aprobat si de catre statele membre ale…