Rezultatele la Evaluarea Naționala 2019 au fost afișate marți. Evaluarea naționala a adus cele mai bune rezultate in județul Braila, unde aproape 88% din elevi au obținut note peste cinci. Cel mai slab județ din punct de vedere al pregatirilor elevilor a fost insa Mehedinți, unde 64% dintre elevi au obținut note egale sau peste 5. In judetele Braila - 87,6% dintre elevi au luat note peste sau egale cu 5; Cluj - 87,4% si Prahova - 84%. Promovabilitate scazuta s-a inregistrat in Giurgiu - 53,6%, Teleorman -58% si Mehedinti - 64,3%. Un numar de 106.838 de candidati din cei 146.105 prezenti la examen…