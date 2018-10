Stiri pe aceeasi tema

- Concursul de rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie se va desfasura duminica, 18 noiembrie, in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, anunta Ministerul Sanatatii. In a doua decada a lunii octombrie, Ministerul va ...

- In perioada 10-11 septembrie, absolventii tuturor facultatilor Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti au sustinut examenul de licenta. Pentru ei urmeaza o alta mare provocare, concursul de formare post universitara prin rezidentiat, care se va desfasura in noiembrie.

- Dosarele de inscriere se vor depune in perioada 3-18 septembrie 2018 pentru medici, medici dentiști și farmaciști, cu excepția ATI pentru care inscrierile au loc in perioada 20-31 august 2018, inclusiv. Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018, sesiune de examen…

- "Au fost foarte multi jurnalisti preocupati de rezultatele fiicei mele la examenul de admitere la facultate. Nu cred ca acesta este un subiect de presa care sa intereseze opinia publica. Sunt subiecte mult mai bune, cum este situatia de la Medicina de la Cluj, unde un candidat a luat media 10 dupa…

- Senatul Universitații de Vest din Timișoara (UVT) a votat in aceasta dimineața constatarea plagiatului in teza de doctorat a fostului ministru al Sanatații și retragerea titlului de doctor. Potrivit unor surse citate de jurnalistii PressOne, documentele vor fi transmise luni catre Ministerul Educației…

- Inscrierile la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti au inceput ieri si se vor incheia miercurea viitoare, institutia de invatamant urmand sa scoata la concurs in domeniile...