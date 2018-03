Rex Tillerson, demis pe Twiiter de Donald Trump, nu stie motivele pentru care a fost indepartat din functie

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a facut anuntul pe platforma de microblogging Twitter. "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de Stat. Va avea o activitate formidabila! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitate!", a transmis Donald Trump. "Gina Haspel va fi noul director al CIA, prima…

- Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea Departamentului de Stat de catre Mike Pompeo, pana in prezent directorul CIA, informeaza agentiile internationale de presa.

- "Mike Pompeo, directorul CIA, va deveni noul secretar de stat. El va face o treaba fantastica! Ii multumesc lui Rex Tillerson pentru activitatea sa! Gina Haspel va fi noul director al CIA, fiind astfel prima si prima femeie desemnata. Felicitari tuturor!', a scris Donald Trump pe Twitter.

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- Ministrii de externe din cele trei tari baltice, membre ale NATO, se afla in vizita la Washington pentru a le cere liderilor occidentali sa ia in serios amenintarile Rusiei, pe care le considera a fi la un nivel "nemaiintalnit" din anii '30 si '40. Sefii diplomatiilor estona, letona…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va merge saptamana viitoare in Africa, pentru prima data de la sosirea la putere a lui Donald Trump, care a starnit o polemica spunand despre tarile africane, potrivit unor declaratii care i-au fost atribuite, ca sunt niste "tari de rahat", relateaza vineri…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Reprezentanti ai CSM au declarat pentru News.ro ca raportul ministrului Tudorel Toader a ajuns la CSM, a fost inregistrat si a intrat in circuitul administrativ.Ei au precizat ca pana la acest moment nu au fost dispuse alte masuri, incluzand vreun calendar, iar data sedintei in care va…

- Necesitatea protejarii obiectivelor fixe reprezinta o realitate contemporana, indiferent ca vorbim despre locuințe, cladiri de birouri sau chiar spații industriale. Deși toate acestea reprezinta în egala masura potențiale ținte pentru hoți, un loc aparte îl ocupa magazinele, fiind expuse…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Presedintele american Donald Trump nu cunoaste America Latina, au apreciat luni autoritatile cubaneze, intr-un mesaj in care au denuntat "aroganta si dispretul" administratiei acestuia fata de mai multe tari de pe continent, relateaza France Presse, conform Agerpres.Intr-un comunicat publicat…

- Numirea lui Kathleen Troia McFarland, fost adjunct in Consiliul National de Securitate (NSC), a ridicat obiectii in timpul examinarii sale de catre senatori americani. Acestia au intrebat-o daca stia despre discutiile dintre ambasadorul rus la Washington, Serghei Kisliak, si Michael Flynn,…

- Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani de serviciu in diplomatie, in subordinea a sase presedinti si 10 secretari de stat. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat Heather Nauert…

- Numarul trei din Departamentul de Stat al SUA, Tom Shannon, si-a anuntat decizia de a demisiona, invocand motive personale, transmite Reuters. Tom Shannon (60 de ani), subsecretar de stat pentru probleme politice, este cel mai proeminent diplomat de cariera din SUA, avand peste 34 de ani…

- Demis de fostul premier Mihai Tudose la inceputul lunii octombrie, fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor, Enache Jiru, nu a ramas mult timp "pe drumuri". Surse din cadrul BNR si din mediul bancar au declarat pentru ECONOMICA.NET ca fostul secretar de stat responsabil cu Datoria Publica…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Premierul interimar Mhia Fifor l-a repus, joi, în functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pe Gigi Dragomir, la mai putin de o luna de când acesta fusese schimbat de catre fostul premier Mihai Tudose, scrie

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a decis, miercuri, sa-l demita pe șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, dupa scandalul polițistului acuzat de pedofilie. Premierul interimar a semnat decizia de imputernicire, pentru o perioada de șase luni, in funcția de inspector general al Inspectoratului General…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie, dupa ce mentinerea sa in functie a generat scandalul care a dus la plecarea lui Mihai Tudose de la conducerea Guvernului. „Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din…

- Judecatorul Iurie Obada care a emis mandat de arestare in august 2017 pe numele tanarului decedat in penitenciar, Andrei Braguta, a fost demis din functie de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), prin vot unanim. Magistratul s-a prezentat marti, 16 ianuarie, in fata membrilor CSM pentru a-si justifica…

- Donald Trump și-a anulat vizita din Marea Britanie, motivând ca nu a fost niciodata un mare fan a noii ambasade SUA din Londra la deschiderea careia trebuia sa participe. Președintele american ar fi trebuit sa mearga în februarie, în Marea Britanie, pentru a inaugura cladirea…

- Bogdan Despescu, seful Politiei Romane, a fost demis din functie de catre Carmen Dan, ministrul de Interne. Carmen Dan a declarat ca a transmis primului-ministru propunerea de schimbare din functie a lui Bogdan Despescu acesta urmand a fi inlocuit de Catalin Ionita. Decizia acesteia vine in urma cazului…

- Seful Serviciului Supraveghere Rutiera Sectoarele 1, 2, 6, Emanuel Vornicu, a fost eliberat din functie, a anuntat marti IGPR, care a informat ca s-a dispus si cercetarea disciplinara a sefilor de schimb privind modul de instruire la intrarea in serviciu a politistilor rutieri, precum si a psihologului…

- Premierul britanic Theresa May a efectuat luni schimbari in cabinetul pe care il conduce, informeaza Reuters, care prezinta principalele noutati in echipa guvernamentala. Remanierea guvernului Regatului Unit nu s-a incheiat, mentioneaza agentia.Brandon Lewis, fost ministru pentru imigratie,…

- A sosit si aparatorul, nimeni altul decat seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care apara cu inversunare capacitatile mintale ale lui Donald Trump, dupa publicarea unei carti coplesitoare despre culisele Casei Albe si denuntata ca FALSA pentru presedinte.

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat ca nu a pus niciodata la indoiala starea mintala a presedintelui Donald Trump, dupa ce Michael Wolff, autorul cartii controversate despre Donald Trump, a afirmat ca subordonatii actualului lider de la Casa Alba il considera "precum un copil".…

- Un grup de circa 10 congresmeni americani, în majoritate democrati, au consultat în decembrie un profesor de psihiatrie de la Universitatea Yale pentru a analiza sanatatea mintala a presedintelui Donald Trump, potrivit Politico si CNN, relateaza vineri AFP.

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmând ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear.

- Directorul Romgaz ,Virgil Metea, a fost demis din funcție, seara trecuta,in urma unei decizii a CA, intrunit ad hoc la ora 18.00. El a fost inlocuit cu Corneliu Cindrea, anterior adjunct al companiei.

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa "merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume", potrivit KCNA.La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM)…