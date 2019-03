Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- Petrolul Ploiesti s-a impus cu 2-0 la Targu Jiu, in meciul cu Pandurii. Golurile au fost marcate de Sebastian Ghinga (min. 15) si Cristian Puscas (min. 35). In prelungirile primei reprize, nou-intratul Marius Chindris a fost e...

- „Baietii in ghete” reiau campionatul sambata pe terenul unei vecine de clasament cu un record bun pe teren propriu, Luceafarul Oradea. Astazi, ASU Politehnica si-a prezentat cinci dintre cele opt mutari anuntate pe parcursul iernii, paraguayanului Jorge Alvarenga si moldoveanului Radu Rogac nu le-au…

- Pe bulevardul Mihai Eminescu șoferii botoșaneni sunt nevoiți sa se fereasca de doua cratere formate pe marginea strazii, la cațiva metri unul de celalalt. Sunt un adevarat pericol pentru conducatorii auto, dar au noroc de un semn de circulație care arata ocolirea. Pot trece in siguranța, doar daca observa…

- Aproape ca vine primavara, dar Bucurestiul nu a renuntat la ornamentele de sarbatoare. Sunt noua milioane de beculete multicolore care impodobesc bulevardele Bucurestiului. Multe dintre ornamente au cedat sub greutatea ghetii iar autoritatile au anuntat ca nu vor fi date jos pana in februarie.

- Unul dintre fotbaliștii tineri, din categoria „U 21”, de la FC Petrolul Ploiești, disponibilizați in aceasta iarna, mijlocașul box to box Mihai Ene (foto la titlu, in stanga, la amicalul cu Chindia Targoviște, din iarna lui 2018, de la CNF Buftea), in varsta de 20 de ani, a ajuns, noteaza www.liga2.ro,…

- Prima sarbatoare mare la care mii de credinciosi participa an de an este Boboteaza, slujba care, de 18 ani, are loc pe faleza Cazinoului din Constanta.Pe parcursul procesiunii religioase, Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s a aflat in caruta trasa de un cal, spre admiratia credinciosilor prezenti.Aceasta…