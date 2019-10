Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a anuntat, la New York, organizarea in Romania, in iunie 2020, a unei reuniuni ministeriale a Comunitatii Democratiilor, pentru a marca 20 de ani de la semnarea documentului fondator al prestigiosului for - Documentul de la Varsovia. Ea a participat…

- In anul 2017, cele 28 de state membre UE au alocat 51,3 miliarde euro din cheltuielile guvernamentale pentru recreatie si sport, pe ultimele locuri fiind Croatia (13 euro pe cap de locuitor), Bulgaria (16 euro), Slovacia (23 de euro) si Romania (25 euro pe cap de locuitor), arata datele publicate…

- Autoritatea Vamala Romana (AVR) se infiinteaza ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Finantelor Publice, ca ordonator tertiar de credite, prevede o propunere legislativa initiata de ministrul Finantelor Publice, senatorul Eugen Teodorovici, si depusa la Senat, informeaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat luni ca Romania trebuie sa fie "o voce mai clara, mai articulata si mai sofisticata" in Uniunea Europeana si in NATO. "Securitatea pe care o avem astazi alaturi de aliati si parteneri, cu valori comune, nu trebuie considerata niciodata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei…

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…

