Reprezentanții aplicației FaceApp răspund acuzațiilor legate de protejarea intimității utilizatorilor Reprezentanții aplicației FaceApp au adus clarificari asupra modului în care aplicația, devenita virala în ultimele zile, utilizeaza fotografiile pe care utilizatorii le încarca. Aplicația a devenit populara mai ales datorita faptului ca unele celebritați au ales sa o foloseasca la rândul lor, scrie The Independent.



Valul de popularitate a adus dupa sine multe întrebari legate de politica de confidențialitate, utilizatorii ridicând probleme legate de ce se întâmpla în momentul în care acele poze intra în baza de date a aplicației… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

