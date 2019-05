Referendum justiție/alegeri europarlamentare, 26 mai 2019. De ce acte ai nevoie pentru a putea vota Referendum justiție/alegeri europarlamentare, 26 mai 2019. De ce acte ai nevoie pentru a putea vota Referendum justiție/alegeri europarlamentare, 26 mai 2019. De ce acte ai nevoie pentru a putea vota. Daca in data de 26 mai te afli pe teritoriul Romaniei și vrei sa votezi la referendumul pentru justiție și la alegerile europarlamentare ai nevoie de unul dintre urmatoarele acte de identitate. - cartea de identitate provizorie; - buletinul de identitate; - pașaportul diplomatic; - pașaportul diplomatic electronic; - pașaportul de serviciu; -… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

