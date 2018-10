Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21,00, ora Romaniei (ora 7,00 ora locala), in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate.



Potrivit MAE, dupa deschiderea sectiei de votare din Auckland, urmeaza sa fie deschise sectiile organizate in Australia la Brisbane, Canberra, Sydney si Melbourne, duminica, la ora 0,00, si la Adelaide, duminica la ora 0,30, ora Romaniei.

In ansamblu, votul in strainatate se va desfasura pe durata a 58 de ore. Raportat la fusul…