- Codin Maticiuc deplange moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu, pe care marturisește ca l-a respectat, chiar daca nu a fost foarte apropiat de el. Codin a spus ca are și un mare regret vizavi de relația de amiciție cu acesta, și anume ca nu a fost foarte interesat de activitatea lui. Codin Maticiuc,…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in aceasta dimineața. Accidentul a avut loc intre Sacele și Navodari. „Accident rutier grav, la ieșire din localitatea Sacele spre Navodari, DN 22 B, autoaccidentare, pe fondul neadaptarii vitezei, un barbat de 43 de ani, a condus un autoturism, a parasit…

