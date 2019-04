Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla 2019 a prins viteza din prima zi! In doar sase ore, peste patru mii de soferi au primit vouchere pentru o masina noua. Cererea e mare si pentru autoturismele electrice! Ce poți sa faci daca nu ai o rabla?

- Ministerul Mediului a lansat miercuri, 10 aprilie 2019, cea de-a XV-a ediție a Programului Rabla Clasic și cea de-a a IV-a ediție a Programului Rabla Plus. Incepand de vineri, 12 aprilie, persoanele fizice pot merge la producatorii validați in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere pentru…

- Un proiect al Primariei in tentativa de a descongestiona traficul din Iasi si a reduce din poluare vizeaza rascumpararea masinilor vechi de la soferi, dar care sunt apte sa circule (ITP etc.), prin acordarea unui voucher de 500 euro. Initiativa a fost anuntata acum cateva saptamani, dar, intre timp,…

- O autospeciala nou-nouta pentru situatii de urgenta va intra in dotarea Detasamentului de Pompieri Lugoj, in cateva zile. Masina a fost cumparata din taxele si impozitele lugojenilor, fiind unul dintre putinele lucruri, cu adevarat de folos, achizitionate din bani publici. Autospeciala a fost echipata…

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, a anuntat, luni, la Craiova, ca Programul "Rabla 2019" va demara pana pe 5 aprilie, iar Guvernul si-a propus sa aloce, la fel ca si anul trecut, fonduri pentru un numar de pana la 50.000 de vouchere.

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, a anuntat, luni, la Craiova, ca Programul "Rabla 2019" va demara pana pe 5 aprilie, iar Guvernul si-a propus sa aloce, la fel ca si anul trecut, fonduri pentru un numar de pana la 50.000 de vouchere.

- 3.280 de lei! Atat ar urma sa caștige aradenii ca salariu mediu net in anul 2022, potrivit Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza. Ultimul raport dat publicitații arata ca in urmatorii ani salariile medii vor crește, urmand ca in 3 ani sa ajunga la o valoare cu 24% mai mare decat acum. 2.398…