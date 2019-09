Puternică mobilizare poliţienească în Franţa pentru manifestaţiile de sâmbătă ale ''vestelor galbene'' Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP. Ministerul de Interne si Prefectura politiei se tem de o recrudescenta a violentelor pe strazile Capitalei, dupa tulburarile din 16 martie si devastarea magazinelor de pe prestigiosul bulevard Champs-Elysees. Prefectul politiei, Didier Lallement, a anuntat vineri ca 7.500 de membri ai fortelor de ordine vor fi desfasurati sambata la Paris, dotati cu tunuri cu apa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

