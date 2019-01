Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat vineri ca va respinge propunerile premierului Viorica Dancila pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltarii, și anume, Mircea Draghici și Lia Olguța Vasilescu.Președintele spune ca va vedea ce propuneri va face PSD și le va analiza. Social-democrații…

- Social-democratii il reclama din nou pe Kaus Iohannis la Curtea Constitutionala. Decizia a fost comunicata de premierul Viorica Dancila, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea. Motivul ar fi refuzul presedintelui de a a acepta nominalizarile PSD pentru ministerul Transporturilor si cel al Dezvoltarii. Iohannis…

- Social-democratii s-au decis: sesizeaza CCR-ul, pe fondul amanarii unui raspuns asteptat de la Cotroceni. La finalul discutiilor avute, joi dupa-amiaza, cu Liviu Dragnea la Parlament, premierul Dancila a anuntat ca Executivul se va adresa Curtii Constitutionale. “Vom sesiza Curtea Constitutionala. Astazi…

- "Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea ( lui Paul Stanescu n.red.), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre viitor. Am discutat de demisie cu Paul Stanescu, am solicitat, nu a vrut sa-si dea demisia. Eu l-am sunat pe domnul presedinte, i-am zis ca trimit noile propuneri…

- Refuzul lui Iohannis de a-i valida pe cei doi miniștri propuși pentru portofoliile Dezvoltarii și Transporturilor a starnit o adevarata furtuna STOP Oarecum imprudent - in special dupa recenta resuscitare a acuzelor referitoare la moștenirea dubioasa a FDGR - președintele a omis faptul ca s-ar putea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ședința CExN al partidului, ca social-democrații așteapta demisiile de onoare ale ministrului Dezvoltarii, Paul Stanescu, și ministrului Transporturilor, Lucian Șova.„Comitetul Executiv National asteapta de la cei doi…

- Liderii PSD s-au reunit miercuri intr-o noua sedinta de Comitet Executiv pentru a stabili ce vor face dupa refuzul presedintelui de a numi doi ministri in urma remanierii. Inca de aseara au fost vehiculate in spatiul public noile propuneri pentru portofoliile Dezvoltarii si ale Transporturilor, ai caror…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Parlament, ca proiectul de ordonanța de urgența pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI) a primit toate avizele și va intra pe ordinea de zi a ședinței de saptamana aceasta a Executivului. „Saptamana…