Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat, vineri, la Alba Iulia, ca a depus un nou proiect de lege prin care sa fie modificate prevederile actuale privind calitatea in construcții și autorizarea executarii lucrarilor de construcții, astfel incat cumparatorii de imobile sa fie protejați. Concret, inițiativa…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care propune modificarea Codului penal, astfel incat cei care ucid politisti sau jandarmi aflati in misiune sa fie condamnati cu inchisoare pe viata. "Ca deputat PNL, am depus luni un proiect de lege, in procedura…

- "I-am propus domnului presedinte constituirea unui grup de lucru in Parlament, un grup condus de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, care sa discute cu toate partidele politice, pentru ca avem nevoie de doua treimi dintre voturi pentru a pune in practica aceste obiective. Vrem ca acest…

- Deputatul PNL Florin Roman a depus în Parlament, în procedura de urgenta, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii si coruptii sa fie exceptati de la eliberarea conditionata.

- Un deputat UDMR propune eliminarea probei de limba romana de la evaluarea elevilor din clasa a VI-a. Este o singura semnatura pe proiectul abia depus la Parlament. UDMR susține ca nu-și asuma aceasta propunere legislativa. Deputatul maghiar vrea sa modifice articol 74, aliniatul 4 din Legea Educației…

- Camera Deputatilor a reexaminat, marti, ca urmare a unei decizii a CCR, proiectul referitor la circulatia pe drumurile publice, stabilind ca se interzice utilizarea dispozitivelor de masurare a vitezei din autovehicule care nu au inscrisurile Politiei si nu sunt amplasate in locuri vizibile, informeaza…

- Partidul Civic Maghiar (PCM) va depune, saptamana viitoare, in Parlament, o initiativa legislativa de modificare a Legii Educatiei care prevede eliminarea examenelor de limba romana pentru elevii maghiari.

- Mai multi deputati PSD au depus la Parlament o propunere legislativa privind majorarea valorii nominale maxime a tichetului de masa de la 15 la 20 de lei. Proiectul vine sa modifice Legea nr. 165/2018, și actualizeaza valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. “Valoarea nominala a unui tichet…