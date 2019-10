CNAIR a postat licitatia pentru centura Galati sambata, in sistemul electronic de achiziții publice (SICAP). Companiile interesate sa construiasca Varianta de Ocolire Galati pot depune oferte in acest sens pana la data de 12 decembrie 2019, dupa ce compania de drumuri a postat in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP) anuntul de participare aferent procedurii […]