Programul de transport pe două trasee, prelungit pentru participanții la Rocanotherworld CTP Iasi a prelungit programul a doua trasee, numarul 9 - de tramvai si numarul 42 - de autobuz, pana la miezul noptii (ora 0:00), in toate zilele in care se desfasoara Festivalul Rocanotherworld. Mijloacele de transport vor circula cu o frecventa de 30 de minute dupa ora obisnuita de retragere a acestora la depou/garaj (22:20, respectiv 22:00). Facebook Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

