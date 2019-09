Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un episod de toamna adevarata, cu temperaturi negative si cu bruma in unele zone, vremea calda se intoarce. Pana pe 29 septembrie, meteorologii anunta maxime de 26-27 de grade in zonele de campie, iatr ploile vor fi putine in a doua jumatate a lunii septembrie.

- Oficialii de la Administrația Naționala de Meteorologie au schimbat prognoza meteo. Astfel, spun meteorologii, temperaturile ca-n toiul verii vor disparea peste cateva ore, pentru ca vine un val polar peste Romania. The post Meteorologii au actualizat prognoza. E mai rau decat se credea! Cand lovește…

- ANM a facut anunțul! In urmatoarele doua saptamani vremea va prezenta fluctuații considerabile de temperatura. In același timp, in intervalul 9 - 22 septembrie, sunt anunțate ploi in unele regiuni. Afla cum va fi vremea pe regiuni.

- Vom avea o toamna calda, cu temperaturi peste medie, iar frigul vine abia in octombrie. Astfel, vremea se va mentine calda pana spre mijlocul lunii septembrie, cand este posibil sa se atinga 31 de grade in sudul tarii, a anuntat TVR.

- Temperaturi de foc in urmatoarele zile, in toata tara. Maximele se mentin foarte ridicate, disconfortul termic va fi prezent in majoritatea regiunilor, iar in unele zone, canicula adusa de un val de aer tropical va persista.

- Județul Bacau a intrat sub avertizarea Cod Galben de canicula. Prognoza meteo arata ca temperaturile vor urca pana la 38 de grade, iar nopțile vor fi tropicale in unele zone. Valul de caldura va persista și se va intensifica indeosebi in cursul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vremea in weekend 27-28 iulie 2019. Prognoza meteo anunța un weekend cu temperaturi ridicate in Romania. In București, vremea in weekend aduce temperaturi apropiate de 40 grade C. Afla prognoza meteo la munte și la mare, temperaturi Brașov și Constanța

- Romania va fi spulberata de furtuni puternice in weekend, generate de ciclonul care a facut prapad in Grecia. Sfarsitul de saptamana aduce vreme racoroasa, dar si ploi, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului si posibil grindina in mare…