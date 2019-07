Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului „Te cunosc de undeva” și Catalin Bugean, regizorul acestei producții, au suportat la inceputul saptamanii cate o intervenție chirurgicala. Cei doi s-au operat de deviație de sept la același spital și in aceeași zi și au imparțit aceeași rezerva. „Amandoi am avut…

- Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului “Te cunosc de undeva!”, emisiune care va reveni, in curand, la Antena 1, și Catalin Bugean, regizorul acestei producții, au suportat la inceputul saptamanii cate o intervenție chirurgicala. Cei doi s-au operat de deviație de sept la același spital și in aceeași…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, va reveni la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. De data aceasta, in premiera, cei 12 concurenți vor intra in concurs astfel: 8 vor urca pe scena imparțiți in 4 perechi, iar ceilalți 4 vor evolua…

- Reprezentantii postului Antena 1 au anuntat primele vedete care vor concura in noul sezon al show-ului transformarilor „Te cunosc de undeva“, prezentat de Cosmin Selesi (41 de ani) si Alina Puscas (33 de ani).

- Scriitorul Stelian Tanase a analizat rezultatul alegerilor europarlamentare. El susține ca oamenii nu trebuie sa se aștepte de mare lucru din partea celor de la USR-PLUS și PNL. Marea problema, in opinia lui Stelian Tanase, vine tocmai de la condamnarea lui Liviu Dragnea, care juca rol de „demon”…

- Gabriela Firea a avut prima apariție la emisiunea ”100 de minute” de la Antena 3, dupa problemele de sanatate. Primarul General al Capitalei spune ca așteapta sa fie programata pentru o noua operație...

- Cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu are probleme de sanatate dupa ce și-a rupt ligamentele la picior. Artista a explicat ca a cazut și a avut nevoie de operație. Artista se afla acum sub tratament pentru a scapa de problema pe care o are. "Toate ar fi extraordinar de bune dar am o problema…