Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Bordeaux Alain Juppe a anuntat miercuri ca a acceptat propunerea presedintelui Adunarii Nationale Richard Ferrand de a face parte din Consiliul Constitutional, relateaza AFP.”Am hotarat, acum mai multe luni, sa nu candidez in alegerile municipale din martie 2020. Contam sa…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania - UNTRR saluta intrarea in vigoare a noilor Norme privind autorizarea și desfașurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase și/sau dimensiuni ce depașesc masele și/sau dimensiunile maxime admise prevazute in Ordonanța Guvernului nr. 43/1997…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta s a intrunit pe data de 30.10.2018, la sediul Ministerului Transporturilor. Actionarii participanti la sedinta sunt detinatorii unui numar total de 10.632.514 actiuni, reprezentand 80 din numarul…

- Peste 11 milioane de lei vor fi primiți de Aeroportul Internațional Timișoara din bani europeni pentru realizarea unei aerogari pentru zboruri externe, dar care va schimba total fața intregului aeroport timișorean. Marți a fost semnat contractul de finanțare pentru accesarea fondurilor UE…

- In perioada 3 - 7 decembrie, delegatia Romaniei participa la cea de-a 100 a intalnire a Comitetului de Siguranta Maritima (MSC), desfasurata in cadrul Organizatiei Maritime Internationale (IMO) din Londra, Marea Britanie. In cadrul intalnirii, in data de 6 decembrie, Romania a sarbatorit, alaturi de…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, intr-o ceremonie fara precedent, la Palatul Cotroceni, decretul de promulgare a Legii Autostrazii Unirii, prima lege care prevede construirea unei autostrazi, in Romania. Presedintele a somat Guvernul sa asigure, in bugetul pe 2019, bani pentru constructia…

- Autostrada incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod peste raul Prut si se termina printr-o conexiune cu autostrada A3 Brasov – Bors, in apropierea orasului Targu Mures. Ministerul Transporturilor este responsabil pentru coordonarea realizarii Autostrazii Unirii si…

- Social-democrata a dat de inteles ca nu a fost tocmai suprinsa de refuzul lui Klaus Iohannis de a accepta nominalizarea sa in fruntea Ministerului Transporturilor. “Mi-am dorit foarte mult Ministerul Transporturilor, stiam ca pot sa fac treaba acolo (…) Zic ca eram foarte calificata pentru acest minister,…