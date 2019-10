Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 14 octombrie, vor fi dezbatute mai mult proiecte de acte normative in cadrul sedintei Guvernului Romaniei. De mentionat este ca acestea pot suferi unele modificari in urma dezbaterilor din cadrul sedintei Guvernului Romaniei.PROIECTE DE HOTARARIPROIECT DE HOTARARE privind inscrierea unui imobil,…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 25.09.2019 ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 09 septembrie 2019 sunt urmatoarele: PROIECTE DE HOTARARIPROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul…

- Ziarul Unirea MAINE: Ședința ordinara la Consiliul Local Sebeș – Vezi ordinea de zi Consilierii locali din Sebeș se intrunesc marți, 27 august, de la ora 14.00, la sala festiva a Colegiului Național ”Lucian Blaga”, in sedinta publica ordinara. PROIECT AL ORDINII DE ZI Proiect de hotarare privind…

- Consilierul Ilie Ciuta a inițiat un proiect de hotarare privind reabilitarea soclului pe care este așezat bustul Eroului Național Avram Iancu. Proiectul a fost aprobat in ședința din 21 decembrie 2018 dupa numeroase tergiversari privind introducerea pe Ordinea de Zi. Acesta este proiectul. Proiect…

- Presedintele Consiliului de Administratie al CN APM SA Constanta convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime SA Constanta in sedinta ordinara, in data de 10.09.2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor.Ordinea de zi a sedintei ordinare…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei, nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- Maine este programata la ora 15 o sedinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Pitesti. Ordinea de zi va cuprinde doua proiecte: primul proiect va stabili ca finantarea echipei FC Arges se va putea face si prin cotizatii, iar al doilea proiect vine, practic, cu suma pe care Consiliul Local…