Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, unde va sustine o alocutiune referitoare la viziunea Romaniei pe aceasta tema. Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului actualului Parlament European, in mai 2019. In cadrul dezbaterii…