- „Este weekend, nu am niciun raspuns de la domnul președinte Iohannis. Sper ca luni sa am un raspuns. Nu am luat in calcul respingerea unei propuneri. In aceasta situație vom avea o discuție in cadrul Comitetului Executiv Național”, a declarat Viorica Dancila, la Targu Mureș, transmite Mediafax.…

- Premierul Viorica Dancila a discutat la telefon, miercuri, inainte de sedinta de Guvern, cu presedintele Klaus Iohannis pe tema numirii noilor ministri de la Interne si Externe si a vicepremierului pentru parteneriate strategice. Potrivit unor surse oficiale, premierul a dorit sa stie de la presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis i-a promis, miercuri, premierului Viorica Dancila ca va da un raspuns cu privire la propunerile de miniștri facute la Interne și Externe, dar și privind propunerea de vicepremier, au declarat surse politice pentru Mediafax. In acest context, amintim ca Viorica Dancila…

- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…

- In total, 8 demnitari ar fi vizați de remaniere, printre care și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu Senatorul Nicolae Moga a fost validat, luni, de Comitetul Executiv National al PSD pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, iar Mihai Fifor – pentru functia de vicepremier pe parteneriate…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla, marti dimineata, la Bucuresti pentru primirea premierului Republicii Moldova, Maia Sandu, care face o vizita oficiala in Romania la invitatia sa. Presedintele va reveni apoi la Bruxelles pentru summitul Uniunii Europene.Conform agendei presedintelui,…

- Presedintele Klaus Iohannis are o abordare "gresita si lipsita de demnitate" cand critica guvernarea, pentru ca "cifrele demonstreaza altceva", a declarat miercuri premierul Viorica Dancila. "Cred ca aceasta abordare care totdeauna spune 'Guvernarea merge intr-o directie gresita',…

- Intrebat cum comenteaza faptul ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat sa ceara liderilor europeni accelerarea aderarii tarii noastre la spatiul Schengen, dar si ridicarea MCV-ului, Iohannis a raspuns: "Da, aceste lucruri le-am cerut si le cer constant, inca din prima luna de mandat. Stiti ca,…