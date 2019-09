Daniel Daianu, fost ministru de Finante, recomanda amanarea unor noi cresteri ale veniturilor publice si spune ca noua lege a pensiilor va avea un impact grav asupra bugetului de stat.

Intr-un articol publicat pe site-ul institutiei, Daianu avertizeaza ca promisiunile unor noi cresteri de salarii si pensii creeaza asteptari nerealiste in randul cetatenilor, in conditiile in care Romania este la un minim istoric in privinta veniturilor fiscale si nu va putea sustine astfel de cresteri.

