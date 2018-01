Presa maghiara: Noul cancelar austriac ar alege Berlinul in locul tarilor Grupului de la Visegrad

Stiri pe aceeasi tema

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Eurodeputatul Razvan Popa atrage atenția asupra unei noi forme pe care o imbraca discriminarea. Semnalul de alarma vine la cateva zile dupa ce Guvernul Austriei a anunțat, prin vocea noului Cancelar, intenția de a lega nivelul alocației pentru copiii celor care muncesc pe teritoriul austriac, de nivelul…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiar, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei Romaniei din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Eurodeputatul Daniel Buda cere interventia sefului Comisiei Europene in cazul incidentului de la Ambasada Romaniei din Budapesta Gestul extremiștilor maghiari trebuie sa genereze reacții urgente de la nivel european. Ii solicit președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia o poziție…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferinta la nivel inalt cu tema 'Perspective pentru viitorul nostru - Elaborarea cadrului financiar multianual', organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, in aceasta saptamana, la conferința la nivel inalt cu tema „Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea cadrului financiar multianual“, organizata de Comisia Europeana in pregatirea dezbaterii de catre colegiul comisarilor…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat, miercuri, reformele controversate din justitie in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei DPA.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a reiterat marti seara, la Bruxelles, pozitia Varsoviei cu privire la sistemul de distribuire a migrantilor în interiorul Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, transmite PAP. Seful executivului polonez l-a informat pe presedintele Comisiei Europene,…

- La putine ore dupa discutia dificila dintre noul premier Mateusz Morawiecki si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Polonia are loc o importanta remaniere de guvern. Printr-o mutare anticipata deja de mai multe zile, seful guvernului a inlocuit doi ministrii considerati dintotdeuna…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Presa ungara a comentat decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene ca urmare a temerilor privind statul de drept in Polonia, dand asigurari ca Ungaria se va opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, transmite agentia de presa PAP, preluata…

- Noul guvern austriac doreste sa reduca tensiunile intre tarile din estul si vestul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, la Bruxelles cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza dpa. 'Vrem sa ajutam la depasirea crizelor existente', a spus Kurz dupa o intrevedere cu presedintele Parlamentului…

- Sebastian Kurz a efectuat prima sa vizita in calitate de cancelar al Austriei la Bruxelles, vrand astfel sa dea asigurari ca nu va conduce un guvern care se va indeparta de Uniunea Europeana (UE) dupa alianta facuta de partidul sau conservator cu Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta).

- Aceasta procedura este declansata atunci cand se constata ca un stat membru se afla in riscul de incalcare grava a valorilor UE si ea poate duce la sanctiuni contra tarii respective.'Polonia este perceputa astazi ca o forta a dezintegrarii in aceasta parte a Europei si de aceea cred ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a respins marti "orice prejudecati" in legatura cu noul guvern austriac al cancelarului conservator Sebastian Kurz care va guverna impreuna cu extrema dreapta din FPOe, relateaza AFP. "Nu este deloc obiectivul meu sa fac nici cel mai…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- Noul cancelar austriac, conservatorul Sebastian Kurz, a decis ca prima sa vizita în strainatate, dupa ce va prelua luni conducerea executivului de la Viena, sa o faca la Bruxelles, în încercarea de a tempera îngrijorarile provocate

- Cei 27 de sefi de stat si de guverne UE, mai putin Regatul Unit, au decis vineri sa deschida a doua faza a negocierilor Brexitului. Astfel, se deschide calea discutiilor despre viitoarea relatie intre cele doua parti, relateaza AFP. "Liderii UE (sunt) de acord sa treaca la a doua…

- Ninsoarea abundenta de la Bruxelles a impus anularea intalnirii de luni dintre presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul israelian Benjamin Netanyahu, informeaza agentia EFE. Din cauza conditiilor meteo, 'premierul (Netanyahu) a fost nevoit sa paraseasca Bruxelles-ul mai devreme,…

- Marea Britanie si UE au ajuns la o intelegere privind negocierile pentru Brexit, Jean Claude Juncker si Theresa May, anuntand intr-o conferinta de presa la Bruxelles ca discutiile pot trece in etapa urmatoare. „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful…

- S-au facut ”progrese suficiente” in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker. Reactia acestuia a venit in urma intalnirii cu premierul britanic, Theresa May, tansmite BBC News, preluat de News.ro.

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Marea Britanie si UE au ajuns la o intelegere privind negocierile pentru Brexit, Jean Claud Juncker si Theresa May, anuntand intr-o conferinta de presa la Bruxelles ca discutiile pot trece in etapa urmatoare. Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii intre Uniunea…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- UPDATE ORA 07.21 Premierul britanic, Theresa May, se afla in drum spre Bruxelles pentru a se intalni cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat vineri dimineața Downing Street, potrivit AFP. * ORA 06.36 Brexit: Posibila întâlnire între Jean-Claude…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar s-a declarat luni seara "surprins si dezamagit" de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit, potrivit Rador care care citeaza Liberation . Cu o cravata cu sigla Burberry…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au reușit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anunțat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP și dpa. Șeful…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o…

- Cel de-al cincilea summit al Parteneriatului Estic si-a incheiat vineri lucrarile la Bruxelles, insa atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cat si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, nu s-au declarat pe deplin multumiti de rezultatele reuniunii. Participantii au convenit…

- Demisie pe Facebook Asadar, sambata, 18 noiembrie, europarlamentarul Sorin Moisa a anunțat, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a decis sa iși prezinte demisia din PSD, precizand ca urmeaza sa se alature, ca independent, grupului PPE. "Demisia din PSD va fi insoțita de demisia imediata…

- „(...) In loc de a ne valorifica sansa si libertatea, PSD arunca Romania intr-o vagauna a istoriei pentru a-l apara pe domnul Dragnea de propriul trecut. Pentru toate aceste motive, astazi am decis sa imi prezint demisia din PSD", a declarat europarlamentarul Sorin Moisa, pe Facebook, precizand ca…

- Perspectivele de dezvoltare a dialogului moldo-ungar au fost discutate astazi, în cadrul întrevederii Premierului Pavel Filip cu noul Ambasador al Ungariei în Republica Moldova, Sándor Szabó. Șeful Executivului a salutat acreditarea diplomatului ungar în calitate…

- Ministerul Afacerilor Externe și al Integrarii din Austria a modificat un raport referitor la centrele de zi musulmane care a fost unul din instrumentele cheie ale campaniei conservatorilor dinaintea alegerilor legislative din octombrie, la care au ieșit pe primul loc, releva un audit independent…

- Ceremonia a avut loc in marele sanctuar creștin de la Mosta, nu departe de domiciliul și de locul unde jurnalista, in varsta de 53 de ani, a murit in explozia unei bombe montate sub masina sa. Acest atentat, extrem de rar intalnit intr-o țara din Uniunea Europeana, a șocat profund Europa și…

- In urma cu o luna, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a participat la Budapesta, la reuniunea ministeriala a Grupului de la Visegrad. Imediat dupa acest eveniment au aparut speculatii cu privire la dorinta Romaniei de alaturare la celor patru tari - Ungaria, Polonia, Cehia,…

- Ar fi putut UE sa medieze in conflictul dintre Barcelona si Madrid? Da, daca i s-ar fi permis. Dar acum e vorba despre viitor si nu exista alta optiune decat sprijinirea guvernului spaniol. Pentru Uniunea Europeana nu se schimba practic nimic in urma declaratiei unilaterale de indepedenta…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PMP) ii reproșeaza premierului Mihai Tudose ca de la inceputul mandatului nu a efectuat nicio vizita oficiala in nicio capitala europeana. Intr-un interviu pentru ziare.com, Mureșan spune ca a observat ca atunci cand Mihai Tudose s-a aflat la Bruxelles, „și presedintele…

- Eurodeputatul roman Siegfried Muresan (PMP) este negociatorul sef al Parlamentului European in ce priveste adoptarea bugetului Uniunii pentru anul 2018. Bugetul a fost votat de parlamentari intr-o forma care nemultumeste Consiliul European, institutia care reuneste sefii statelor membre. Urmeaza trei…