Presa in diagonală: Brexs*it, O naţiune divizată: revista presei…

Acordul privind Brexit pare nesatisfacator atat pentru "Brexiteri" - cei pro-Brexit - cat si pentru "Remaineri" - opozantii. "Un cabinet divizat, un partid divizat si o natiune divizata", titreaza The Guardian, cotidian care s-a opus totdeauna Brexit-ului. "Vor fi zile grele". Cotidianul conservator Daily Telegraph reia o declaratie a Theresei May pe prima pagina. "Suntem in ’Brexshit’". Tabloidul regreta un "Brexit moale".