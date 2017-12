Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Mihai Tudose a anuntat, sambata, ca accepta intalnirea…

- Intalnirea dintre Prim ministrul Mihai Tudose si delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale va avea loc maine, la ora 11.00, la Palatul Victoria, se arata intr o postare pe pagina de Facebook Initiativa Romania.De comun…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind...

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Potrivit unei postari pe pagina de…

- Intalnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc maine, 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria. De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat participarea…

- Premierul Mihai Tudose se va intalni, miercuri, la Palatul Victoria, de la ora 11.00, cu delegatii celor 43 de organizatii civice care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la Codurile Penale.

- Intalnirea dintre Prim-ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc maine, 27.12.2017, la ora 11, la Palatul Victoria.De comun acord cu Cabinetul Prim-ministrului, s-a agreat…

- Premierul Mihai Tudose a acceptat intalnirea solicitata de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada declansate impotriva modificarii legilor justitiei si a codurilor penale. Intr-o postare pe Facebook, seful Guvernului s-a declarat deschis la dialog si a propus data de 27 decembrie pentru…

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat, sambata seara, ca accepta intalnirea propusa de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale. "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra…

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Premierul a propus data de 27 decembrie ca zi de intalnire. 43 de organizații civice, active in protestele de strada fața de propunerile de modificare a legilor Justiției și Codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30…

- Organizatiile civice active in protestele de strada pe tema modificarii legilor justitiei si codurilor penale, ii cer o intrevedere premierului Mihai Tudose in perioada 27-30 decembrie. Membrii organizațiilor au semant o scrisoare deschisa in care subliniaza ca dialogul este singura solutie pentru consolidarea…

- 43 de organizații civice ii cer premierului Tudose o intalnire, pe tema modificarilor aduse legilor justiției, care au fost adoptate deja de Parlament. ”Riscam un derapaj fara precedent de la valorile democratice și de la drumul nostru alaturi de lumea libera, punand in pericol viitorul nostru ca națiune”,…

- 43 de organizatii civice, printre care se numara Grupul pentru Dialog Social, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy si Initiativa Romania , i-au cerut, sambata, premierului Mihai Tudose, printr-o scrisoare deschisa, o intalnire pentru a discuta despre legile Justitiei.

- Un numar de 43 de organizatii civice, active in protestele de strada in privinta propunerilor de modificare a legilor Justitiei si codurilor penale, au adresat o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o intalnire in perioada 27-30 decembrie, subliniind ca dialogul este singura…

- Organizații civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii ordonanței de urgența nr. 13 și, ulterior, propunerilor de modificare a legilor Justiției și codurilor penale, solicita ca intalnirea cu premierul Mihai Tudose sa aiba loc in perioada 27-30 decembrie 2017. "Dorim…

- Va prezentam integral scrisoarea adresata premierului Mihai Tudose: "Cele 43 de organizații civice semnatare, active in protestele de strada care au urmat emiterii ordonanței de urgența nr. 13 și, ulterior, propunerilor de modificare a legilor Justiției și codurilor penale, va solicita o intalnire…

- Cei de la Palatul Victoria sunt in alerta. Oamenii premierului Mihai Tudose au avut intalniri de ultima ora pentru a incerca stoparea unor proteste de amploare. Avand in vedere acțiunea de protest anunțata pentru saptamana viitoare de catre Sindicatul Național al Agenților de Poliție și Sindicatul…

- Marș de protest asurzitor pe 7 km la Cluj. Participanții stau cinci ore in strada Marșul este programat duminica, intre orele 18:00 și 23:00, pe un traseu care se intinde din centru orașului pana in cartierul clujean Manaștur, pe o lungime de 7,2 kilometri. "Cluj-Napoca, suntem într-o situație…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla „o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o treaca…

- Noi manifestatii sunt anuntate, pentru joi, la Parlament, care dezbate modificarile le legile justitiei. Fostul ministru Vlad Voiculescu a lansat un apel catre romani sa mearga sa protesteze la Parlament, unde se afla "o gasca de golani cu gura mare care calaresc tara de ani de zile si vor sa si-o…

- Conform surselor citate, datele celor trei zile de doliu national au fost stabilite marti seara intr-o intalnire desfasurata la Guvern, la care au participat reprezentantii mai multor institutii guvernamentale si cei ai Casei Regale. Potrivit unui comunicat al Executivului, reprezentantii…

- Guvernul va sprijini organizarea funeraliilor nationale care vor avea loc in memoria Regelui Mihai, informeaza Biroul de Presa al Executivului. In acest sens, reprezentantii institutiilor guvernamentale implicate in organizarea ceremoniilor funerare vor avea astazi, la Palatul Victoria, o intalnire…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pe rețeaua de socializare Facebook, pentru duminica seara, atat in Piata Victoriei din București, cat si la Alba Iulia și in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua Camere si retragerea legilor Justitiei din Parlament. „Duminica…

- Duminica seara de la ora 18.00 sunt anuntate proteste si in municipiile Dorohoi si Botosani. Protestele sunt anuntate si organizate de 42 grupuri civice, ONG-uri si doua blocuri sindicale. Protestele vor avea loc impotriva modificarilor legilor justitiei dar si a anumitor politici guvernamentale din…

- Mihai Tudose a vorbit in aceasta seara, la Antena3, și despre legile justiției, afirmand ca acestea trebuie schimbatre. Asta pentru ca, spune premierul, de-a lungul timpului au fost derapaje din partea puterilor statului, care au incalcat principiile separației. Tudose vrea ca justiția sa fie independenta,…

- ”PNL a reusit sa mobilizeze azi Opozitia impotriva guvernului PSD - ALDE. Guvernul Tudose - Dragnea a rezistat motiunii de cenzura PNL in mod rusinos cu doar 3 voturi in favoarea sa. Multumim zecilor de mii de romani care au fost in strada in aceste zile alaturi de PNL. Lupta PNL pentru o Romanie…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astazi, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta."Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate…

- Prim-ministrul Mihai Tudose are o intalnire, luni dimineata, la Palatul Victoria, cu reprezentantii medicilor de familie, au declarat surse guvernamentale, conform Agepres. Conform surselor citate, la intalnire participa si vicepremierul Marcel Ciolacu. La inceputul sedintei de Guvern din 15 noiembrie,…

- „Am venit din doua motive: pentru ajutorul pe care l-au acordat in rezolvarea cat mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezinta și pentru a-i asigura in continuare de toata deschiderea noastra in tot ceea ce inseamna dezvoltarea Romaniei și un trai mai bun pentru oameni.…

- „Am avut astazi o intalnire cu managerul general al Coca-Cola HBC Romania și președinte al Camerei de Comerț Americane in Romania (AmCham), Jaak Mikkel. Acesta mi-a dat asigurari ca nu vor exista scaderi salariale ca urmare a transferului contribuțiilor sociale. Faptul ca o mare companie precum Coca-Cola…

- Fostul senator Daniel Savu a postat pe Facebook un mesaj in care isi exprima punctul de vedere cu pricire la protestele de strada care au avut loc duminica, in mai multe orase din tara. Cateva observații preliminare despre protestele de strada impotriva legilor justiției: 1. Am aflat cine sunt cei 10…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- Un amplu protest, care va incepe duminica cu ora 19.00 și se va desfașura in fața Guvernului, a fost anunțat pe Facebook. Bucureștenii ies in strada pentru ca sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor justiției depuse marți de PSD in Parlament. Dupa ce se vor strange in Piața Victoriei,…

- ”Membrii USR vor participa, duminica, la demonstrațiile declanșate in toata țara pentru a opri asaltul PSD impotriva Justiției. Toate forțele reformiste trebuie sa spuna, intr-un glas: Nu vrem sa fim o nație de hoți! Romania este in pericol sa devina un stat eșuat și avem datoria sa ne opunem acțiunilor…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, temele centrale ale discutiilor purtate la Palatul Victoria intre premier, o parte a membrilor executivului si reprezentantii marilor confederatii sindicale si patronale din Romania, in formatul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a trecut astazi in revista, cu reprezentanții Bancii Europene de Investiții (BEI), in cadrul unei intrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei și a finanțarilor pe care instituția financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare…

- Prim ministrul Mihai Tudose a discutat astazi cu reprezentantii Bancii Europene de Investitii BEI , in cadrul unei intrevederi la Palatul Victoria, domeniile prioritare din perspectiva expertizei si a finantarilor pe care institutia financiara a Uniunii Europene le poate acorda in continuare Romaniei.Din…

- O noua forma a colectarii defalcate a TVA, care va raspunde solicitarilor formulate in aceasta perioada de reprezentantii mediului de afaceri, va fi prezentata in scurt timp, a anuntat premierul Mihai Tudose, luni, la o intalnire cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR). Potrivit…

- In noul conflict dintre conducerea de la Kiseleff si Palatul Victoria, premierul Mihai Tudose este in avantaj fata de Liviu Dragnea, deoarce costul politic al schimbarii primului ministru ar fi urias pentru PSD, sustine istoricul si analistul politic Stelian Tanase, pe blog. De asemenea, Tanase explica…

- Guvernul va sprijini eforturile facute pentru atragerea romanilor din diaspora in țara, a declarat luni premierul Mihai Tudose, in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o la Palatul Victoria cu reprezentanții proiectului RePatriot, care are ca obiectiv intoarcerea romanilor in țara prin intermediul…

- Intrevederea are loc la Palatul Victoria. De altfel, pe agenda premierului figureaza, de la ora 11.00, o intrevedere a premierului Mihai Tudose cu membri ai Congresului SUA aflati la Bucuresti pentru Adunarea Parlamentara NATO care se desfasoara la Bucuresti. Membrii delegatiei Congresului SUA se vor…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Hans Klemm, și mai mulți membri ai Congresului SUA au o întrevedere, sâmbata, cu premierul Mihai Tudose, au declarat surse guvernamentale.

- Surse guvernamentale au relatat, joi seara, pentru „Evenimentul zilei”, ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a lipsit din ședința de Guvern in care PSD il aștepta sa citeasca sesizarea Curții Constituționale cu privire la un conflict juridic de natura constituționala intre Guvern și DNA in cazul…

- Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, iar potrivit primelor informatii mai multi mineri au reusit sa iasa la timp. Trei angajati au fost insa suprinsi de malul de pamant. ”Este greu de estimat durata interventiei, depinde de conditiile de la fata locului”, a declarat prefectul de Hunedoara,…