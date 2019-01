Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre marile temeri privind Brexit-ul este ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va insemna restabilirea unei frontiere "dure" intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina, membra a UE. Intentia este de a pastra acordul de pace din 1998, care a pus capat…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Parlamentul de la Londra se va pronunta pe 11 decembrie asupra acordului de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat duminica de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, a anuntat luni premierul Theresa May in fata deputatilor britanici,…

- Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, care la referendumul din iunie 2016 a sustinut ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana, a demisionat joi, el fiind primul membru al guvernului britanic care demisioneaza dupa ce premierul Theresa May a obtinut, miercuri, sprijinul…

- Uniunea Europeana si Londra inca nu au ajuns la un acord asupra modalitatii in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord va parasi blocul comunitar, dar negocierile intre cele doua parti continua, a anuntat luni negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si dpa,…

- Un acord intre Londra si Uniunea Europeana cu privire la retragerea Regatului Unit din blocul comunitar este 'mai probabil decat improbabil' in cateva saptamani, a afirmat vineri premierul Irlandei, Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Cred ca este mai probabil decat improbabil…

- Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney considera ca un compromis privind asa-numita 'plasa de siguranta' (backstop) pentru mentinerea deschisa a frontierei irlandeze dupa Brexit este posibil, dar trebuie sa fie solid din punct de vedere juridic, transmite Reuters. ''Marea Britanie doreste sa aiba…

- Sansele ca negocierile privind Brexit-ul sa se finalizeze cu un acord sunt afectate 'extrem de nefavorabil' de scena politica din Marea Britanie, ce ramane divizata cu numai cinci luni inainte de iesirea acesteia din Uniunea Europeana, a afirmat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit…