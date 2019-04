Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este o chestiune politica", a declarat Babis pentru cotidianul DNES al carui proprietar este.

Al doilea om in topul averilor din Cehia, Babis, in varsta de 64 de ani, a fost inculpat in 2017 intr-o afacere de deturnare de fonduri prezumata datand din 2007-2008 si legata de complexul sau hotelier…