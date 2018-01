Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD decid astazi, in CEx, cine va fi propus premier Liderii PSD se vor reuni marti, la ora 11.00, in sedinta CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a isa scrie, dar…nformat luni seara Guvernul intr-un comunicat. „Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare…

- „Premierul Mihai Tudose și-a inaintat in aceasta seara (luni) demisia din funcție, urmand ca, potrivit legii de organizare și funcționare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidențiale, in cursul zilei de maine (marți), o adresa oficiala in acest sens. Conform procedurilor,…

- BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului."Conform informatiilor, Tudose a intrat in conflict cu un puternic coleg din partid care, in iunie, l-a propus pentru post", noteaza BBC.Si agentia France…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- "In momentul de fata, PSD arata ca nu isi poate pastra un prim-minstru mai mult de sase luni. In acest fel este afectata una din mantrele de baza ale partidului si anume ca PSD este partidul organizarii, al disciplinei si al stabilitatii. Separat de acest lucru, indiferent care este propunerea cu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni seara ca se poate ajunge și la suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca șeful statului refuza o nominalizare a PSD pentru funcția de premier. „Mergem Cotroceni cu o lista de semnaturi ale parlamentarilor, ca sa demonstram faptul ca exista…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca demisioneaza, dupa ce CEx al PSD i-a retras sprijinul politic. Este al doilea premier PSD care trebuie sa plece, in numai un an, tot dupa conflicte cu presedintele PSD Liviu Dragnea. CEx al PSD i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, cu 67 de voturi…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul ședinței Comitetului Executiv Național retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democrații vor alege marți un nou premier. Intr-o conferința de presa dupa Comitetul Executiv Național,…

- Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic! In urma ședinței CEx din aceasta seara, s-a decis ca premierului sa-i fie retras sprijinul politic, urmand ca acesta sa iși depuna mandatul. Președintele PSD, Liviu Dragnea nu a facut nicio propunere clara in aceasta seara, el urmand sa iasa maine cu propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca a avut mâna proasta în alegerea premierului. ”A fost o discuție lunga, serioasa, cu foarte multe lucruri spuse, profunde chiar. S-a discutat foarte deschis, nu contondent, și în final s-a supus…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. El a precizat ca nu va asigura interimatul la Palatul Victoria.

- UPDATE: Comitetul Executiv al PSD i-a retras luni seara sprijinul politic prim ministrului Mihai Tudose, dupa o ședința de peste 5 ore. Se pare ca acesta va demisiona in condițiile in care nu mai are susținerea partidului. UPDATE: Deputatul Catalin Radulescu a fost dat afara din ședința PSD, la cererea…

- Social-democratii s-au reunit luni in sedinta Comitetului Executiv National, dupa ce mai multi lideri au solicitat o intalnire pentru rezolvarea disputelor din partid, care au culminat cu ruptura dintre premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne Carmen Dan, protejata lui Liviu Dragnea. Dupa o sedinta…

- Premierul Mihai Tudose ar fi decis plece din fruntea Guvernului daca PSD ii retrage sprijinul politic la sedinta Comitetului Executiv din aceasta dupa-amiaza, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Tudose nu doreste sa repete experienta lui Sorin Grindeanu. Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca înca spera ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru. "Eu înca sper ca Mihai Tudose sa ramâna prim ministru", a spus Dragnea la Bacau, întrebat de presa ce parere are de propunerea deputatului PSD…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor, ca senatorul Ioan Deneș este propunerea pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor. „Am avut o sedinta a Comitetului Executiv National, pe care am convocat-o saptamana trecuta,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca in sedinta Comitetului Executiv National s-a discutat despre remanierea Guvernului, dar nu si despre o evaluare a activitatii ministrilor. "Eu sunt de acord cu ce am spus eu in mai multe randuri anul trecut si in ultimele doua emisiuni…

- Senatorul Ioan Denes este propunerea PSD pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea, luni seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National al social-democratilor. (continua) AGERPRES

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca il sustine in continuare pe premierul Mihai Tudose si ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, daca este nevoie de o restructurare…

- Surse din PSD au precizat ca Ionel Arsene isi serbeaza ziua intr-un local din Bucuresti alaturi de mai multi colegi de partid, transmite Mediafax.Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, la ora 14:00, la sediul central al partidului, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Restructurare Guvern. Tudose vrea mai putine ministere, Dragnea se impotriveste Premierul Mihai Tudose isi doreste cu Executiv cu mai putine ministere, insa seful pe linie de partid, Liviu Dragnea, se impotriveste, miercuri dand un semnal clar, prin intermediul Facebook, ca intentioneaza sa o…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa-i mulțumeasca Doinei Pana pentru activitate, dupa ce aceasta a demisionat, miercuri, din funcția de ministru al Apelor și Mediului. Dragnea a spus ca propunerea pentru noul ministru va fi stabilita în cadrul CEx care va fi convocat zilele urmatoare.…

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Cel mai greu lucru este sa intuiesti cum va fi anul 2018. Ce se va intampla stimS vor continua certurile. Care vor fi consecintele? Nu stim. Cert este ca se poate intampla orice. Cu conditia ca Liviu Dragnea sa fie scos de la conducerea PSD. Daca la carma partidelor raman liderii actuali lucrurile se…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, joi, ca va participa la parada de Ziua Nationala a Romaniei, urmand sa stea in tribuna oficiala alaturi de toate oficialitatile prezente. El a mai spus ca, din ceea ce știe, și Liviu Dragnea va sta la tribuna oficiala pentru ca a fost invitat. Șeful Executivului a precizat…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau critica rezoluția PSD impotriva statului paralel: ”E un pleonasm, nu poate sa fie paralel si legitim”, a spus liderul social-democrat. Badalau a precizat ca rezoluția PSD, intitulata un pleonasm, nu poate sa fie paralel si sa fie legitim”, El a precizat…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca orice organizație a partidului din țara poate sa organizeze manifestații publice oricand. "Am decis astazi în Comitetul Executiv Național ca orice organizație PSD din țara sa poata sa organizeze manifestari…

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat in aceasta dimineata la sediul DNA, unde este audiat intr-un dosar de coruptie. Unul dintre avocatii liderului social-democrat sustine insa ca este convinsa ca procurorii nu au dovezi impotriva acestuia si vor renunta la acuzatii. "Pentru aceasta…

- UPDATE 14.05 - Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a vorbit despre primele probleme dupa adoptarea Codului fiscal. ”Avem o singura problema care va fi rezolvata de guvern,…

- Președintele PSD a fost ironic la adresa președintelui. "Da, foarte bine ca a readus in discuție referendumul pe temele justiției. Ii doresc succes. Pana la urma, daca ne mai da inca voie sa legiferam in Parlament, o vom face. Cand ne va interzice legiferarea in Parlament o sa ne predam,"…

- Dragnea: Cei care pot munci sa nu mai benefieze de ajutoare Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca legea ajutoarelor sociale a avut si efecte nedorite, afirmand ca in perioada urmatoare Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca cea mai buna forma a legii pentru ca oamenii care pot munci…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca impozitul pe venit va fi redus la 10%, ironizandu-l pe senatorul PNL, Florin Citu, care a sustinut ca ca ministrul de Finante, Ionut Misa, a transmis Comisiei Europene ca impozitul pe venit va fi redus la 12%. Invitat sa comenteze raportul Comisiei Europene,…

- "Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania, pe toata lumea", a declarat Liviu Dragnea. [citeste si] Amintim ca, tot joi, intrebat despre afirmatiile deputatului independent Victor Ponta, presedintele PSD a declarat: "Va mai spun si dumneavoastra,…

- Premierul Mihai Tudose a trimis, luni dimineata, Birourilor Permanente ale celor doua Camere, propunerea sa pentru functia de presedinte al ANCOM, surse parlamentare precizand ca acest post va fi preluat de fostul prim-ministru Sorin Grindeanu. Astfel, pe ordinea de zi a BPR de luni dimineata…