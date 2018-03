Stiri pe aceeasi tema

- Specialitatile Spartan sunt inspirate din bucataria greceasca insa modul de prepare este unul propriu, iar gama larga de ingrediente duce la o combinatie unica de gusturi. Meniul Spartan are la baza doua tipuri de carne, de pui și o combinație intre porc, vita si oaie. Majoritatea produselor conțin…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- Inna a refuzat cetațenia mexicana. Artista noastra este la mare cautare in Mexic și petrece mult timp acolo, insa a spus „pas” cand i s-a oferit posibilitatea de a deveni cetațean al acelei țari. Inna a susținut aproape 800 de concerte in intreaga lume, pe scene din Japonia, Mexic, Chile, Statele Unite…

- AMI a lucrat ca asistent manager pentru Andra. La fel ca multi artisti din Romania, cantareata ne-a marturisit ca a fost nevoita sa munceasca, la inceputul carierei, pentru ca altfel nu s-ar fi descurcat cu banii. AMI, care a marturisit recent ca a fost complexata de inaltimea ei in adolescenta, abia…

- Constructorii metroului de Drumul Taberei au pus poprire recent pe conturile Metrorex, dupa ce au castigat in instanta plata a peste 15 milioane de lei, potrivit ECONOMICA.NET. Compania de stat a avut cateva conturi blocate saptamana trecuta, fiind pusa in aplicare o sentinta data anul trecut,…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- Templele și sinagogile din Romania pot fi admirate chiar și pe aceasta vreme. La Muzeul de Istorie din București au fost expuse 25 de panouri cu fotografii ale unor lacașe de cult iudaice și obiecte folosite la ceremoniile religioase evreiești.

- Noi monumente de origine romana, identificate pe teritoriul judetului Cluj Peste 300 de situri pe traseul vechii granițe a Imperiului Roman au fost identificate in cadrul Programului Național LIMES. Programul Național LIMES, instituit în 2015 prin ordinul Ministrului Culturii, face parte…

- In acest an se desfasoara cea de-a XVII-a editie a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, prin care se doreste sensibilizarea opiniei publice cu privire la situatia unora dintre seniorii scenei romanesti, care se confrunta cu probleme materiale ori de sanatate. Uniunea Teatrala din Romania (UNITER),…

- Un seism de magnitudine 3.8 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23.49, in judetul Vrancea, la 143 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.66 N ; 26.53 E, la 140 km N de Bucuresti, 51 km V de Focsani si 16 km SV de…

- FCSB are șansa de a scrie din nou istorie pentru Romania in Europa. Roș-albaștrii disputa in aceasta seara returul din "16-imile" Europa League cu Lazio și pleaca cu avantajul victoriei la limita de la București, 1-0. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, a declarat joi ca multi romani considera ca nu au ce vizita in Republica Moldova deosebit de ceea ce este in Romania, din cauza ca cele doua natiuni impartasesc aceeasi limba si aceeasi istorie. Diplomatul a participat la o conferinta de…

- Joi, 22 februarie 2018, Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" ofera recitaluri extraordinare la Targul de Turism al Romaniei, desfasurat la Bucuresti - Romexpo. Participarea Junilor Sibiului la acest eveniment vine ca urmare a invitatiei lansate de Ministerul Turismului si ministrul…

- Meciul de la Madrid, de pe Estadio Nacional Complutense, era vital pentru "naționala" Romaniei. In cazul unei victorii "tricolorii" obțineau biletele pentru Cupa Mondiala din Japonia 2019. Chiar și o infrangere, dar la mai puțin de 10 puncte diferența, i-ar fi plasat tot pe ai noștri in pole-position…

- Atunci și Acum: Crin Antonescu este un politician care a decis sa se retraga din viața politica. Profesor de istorie, la baza, Antonescu a fost lider al PNL, a candidat la președinție in 2009, și este cel care a adus pe scena politica proiectul eșuat USL, o alianța intre liberali, conservatori și social-democrați.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, vineri, cu Tamar Samash, ambasadorul Israelului la Bucuresti. Cei doi demnitari au discutat despre cooperare economica, dar si despre Muzeul National de Istorie a Evreilor si a Holocaustului din Romania. Samash este al doilea ambasador primit la Palatul…

- Sute de oameni au raspuns apelului Fundației Mereu Aproape și au adus pantofi roșii pe treptele Muzeului National de Istorie a Romaniei pentru a marca lupta impotriva violenței. Pentru mii de femei din Romania, Valentine's Day a fost inca o zi in care au fost abuzate fizic și psihic…

- 21 de experți din 7 țari europene descopera pe parcursul a șapte zile cum pot face strategii eficiente de talent management pentru organizațiile lor și ce metode de educație non-formala pot folosi pentru a oferi oportunitați de dezvoltare profesionala ONG-urilor din care provin. Atelierul din București,…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Politistii din Vrancea au destructurat o retea de traficanti de droguri surprinsi in timp ce ridicau de la o firma de curierat peste 5 kilograme de cannabis. Aceeasi grupare a mai introdus in tara si anul trecut droguri fie pentru consum propriu fie pentru all vinde in Marea Britanie. Potrivit unui…

- Un accident cumplit a avut loc langa Focsani. O doctorita care se afla la volan a pierdut controlul masinii si s a rasturnat in sant. In autoturism se afla si copilul ei care a fost ranit in urma accidentului, relateaza Romania TV.Accidentul s a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit joi pe noul ambasador al Republicii Armenia la Bucuresti, Sergey Minasyan, in vizita de prezentare, la debutul mandatului in Romania. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, seful diplomatiei romane si-a exprimat convingerea…

- Astazi, bunul prieten al lui Smiley, Pavel Bartos, implineste 43 de ani, scrie cancan.ro. Cei doi au fost invitati intr-un platou de televiziune, unde au vorbit despre relatia lor, care s-a sudat foarte bine in timpul filmarilor pentru "Romanii au talent". De altfel, iubitul Ginei Pistol a spus ca…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Noua jucatori si patru oficiali ai echipei Calpe CF, intre care si presedintele Luciano Marziano, au fost arestati pentru sa se afla ilegal in Spania, respectiv pentru constituire de grup infractional si favorizarea imigratiei clandestine, relateaza Marca. Jucatorii si oficialii au fost arestati…

- ICR Madrid, in colaborare cu Muzeul Armatei din Toledo si Muzeul National de Istorie a Romaniei organizeaza, cu ocazia Centenarului Primului Razboi Mondial, in perioada 25 ianuarie - 20 februarie, expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial"...

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Un seism de magnitudine 2.5, cu hipocentrul la 129 kilometri adancime, a fost inregistrat, in judetul Vrancea, la ora 21.01. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.63 N ; 26.56 E, la 138 km N de Bucuresti, 49 km V de Focsani si 13 km NV de Jitia.Acesta…

- Doi parlamentari considera inacceptabile planurile și afirmațiile primului ministru. „Si Transilvania face parte din Romania, domnule prim-ministru!”. Afirmația ii aparține deputatului PNL Gavrila Ghilea care il acuza pe Tudose ca ignora proiectul Autostrazii Transilvania, in timp ce face…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania.Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, seisumul a avut loc la ora 16:25, epicentrul fiind localizat in judetul Vrancea, la o adancime de 5 km.Cea mai apropiata localitate…

- Un seism de magnitudine 2.5 a fost inregistrat, aseara, in judetul Buzau, la ora 17.56, la 76 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.78 N ; 26.80 E, la 159 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 3 km V de Reghiu.Acesta…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Structural Consulting Group au organizat, la Bucuresti, cea de-a doua editie a Galei Fondurilor Structurale. Gala este parte a campaniei "Succesul e... MOLIPSITOR!" un proces interactiv de descoperire, impartasire si apreciere a bunelor practici si a impactului…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…