Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca datoria externa totala a Romaniei a crescut cu 4,254 miliarde euro in primele 6 luni, la 103,671 miliarde euro, l-a facut pe Victor Ponta sa lanseze un atac de o duritate rara la adresa PSD, chiar in perioada in care in spatiul public exista discutii despre varianta cooptarii Pro Romania…

- "E exclus. In nume personal va spun ca nu ma vad colaborand cu Dancila sau guvernul ei. Ar insemna disoluția Pro Romania. Eu știu ca nu a existat o decizie a partidului, ca Victor Ponta a facut declarația in nume personal, dar daca asta va fi decizia partidului, voi fi iar impotriva liniei partidului,…

- Un barbat de 31 de ani, din Sebeș este banuit de polițiști ca fiind autorul unui furt petrecut in data de 24 mai, intr-un autoturism circula pe ruta Sebeș – Daia Romana. Potrivit IPJ Alba, in timp ce se afla, ca și pasager, pe bancheta din spate a autoturismului, ar fi profitat de neatenția și […] Citește…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, reacție exploziva dupa inființarea grupului Pro Europa la Camera Deputaților. Ponta acuza dezinformare și susține ca nu are nicio alianța cu PSD."Update - vad o campanie de dezinformare legata de votul de azi - simt nevoia sa precizez fff clar cum stau lucrurile…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat ca are ambitia ca la alegerile europarlamentare formatiunea pe care o conduce sa fie al patrulea partid in preferintele electoratului, el adaugand ca se asteapta la un scor de aproximativ zece la suta la nivel national. “Consider ca am facut alegerea…

- Unul dintre cei doi are varsta de 50 de ani, iar al doilea, 31 de ani. Cei doi au fost observati de catre politistii de la Furturi din Buzunare in timp ce se uitau dupa „prada", in statia Podu Ros. Politistii i-au filat apoi cand cei doi s-au urcat intr-un autobuz, politistii i-au urmarit cu masina,…

- Marie-Madeleine Dioubate, o fosta candidata la alegerile prezidențiale din Guineea, a anunțat poliția din Paris ca i-a fost furat un diamant care valoreaza 45 de milioane de dolari. Politiciana a declarat ca s-a intalnit intr-un hotel din Paris cu doi barbati, care s-au dat drept rusi. Cei doi au expertizat…

- "15 mai este o data pe care am convenit-o impreuna exact pentru motivele astea. Sunt multi functionari, hartogari care nu-si dau seama ce inseamna o anumita perioada in agricultura sau in zootehnie. Sunt buni banii, dar una e sa ii am cand pot sa achizitionez ce-mi trebuie, una e sa-i am dupa si atunci…