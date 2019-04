Dupa ce presedintele Romaniei a declarat ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat, Liviu Plesoianu a spus ca de abia așteapta „confruntarea”. „Pentru a elibera tara asta, eu voi candida in 2019! Dupa 30 de ani, Romania va avea ocazia sa aleaga pe cineva care pune fiinta omeneasca in centru, care nu a trecut prin nicio sufragerie securista, care a mers doar in via strabunicilor sai, care se deplaseaza perpendicular pe sol si nu taras cand intalneste reprezentanti ai marilor puteri, care nu se teme sa spuna lucrurilor pe nume", transmisese Liviu Pleșoianu.

