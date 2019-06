Stiri pe aceeasi tema

- In curand, Papa Francisc va ajunge la Blaj, acolo unde este așteptat, inca de la primele ore ale dimineții, de mii de credincioși. Cu toate acestea, in calatoria Suveranului Pontif a intervenit o modificare de ultima ora, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

- Papa Francisc a ajuns in aceasta dimineața cu avionul la Sibiu, de unde urmeaza sa plece spre Campia Libertații de la Blaj. Este a treia zi a vizitei Sanctitații Sale in Romania. La Blaj va oficia Liturghia si ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco-catolici martiri. La finalul vizitei la Blaj,…

- Papa Francisc va merge, azi, la Blaj, in ultima zi a vizitei pe care o efectueaza in Romania. Acolo, pe Campia Libertatii, va oficia ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco catolici martiri. Ulterior este programata, tot la Blaj, o intalnire cu comunitatea de romi greco catolici din cartierul…

- Papa Francisc va merge, azi, la Blaj, in ultima zi a vizitei pe care o efectueaza in Romania. Acolo, pe Campia Libertatii, va oficia ceremonia de beatificare a sapte episcopi greco catolici martiri. Ulterior este programata, tot la Blaj, o intalnire cu comunitatea de romi greco catolici din cartierul…

- Maine, 2 iunie 2019, in cea de-a treia zi pe care o va petrece in Romania, Papa Francisc se va afla la Blaj, unde au fost luate masuri drastice de securitate. Cel mai asteptat moment al zilei de 2 iunie este Sfanta Liturghie cu beatificarea a sapte episcopi martiri, ce va avea loc la ora 11:00. Papa…

- Papa Francisc a ajuns astazi in Romania, in jurul ore 11:10, fiind intampinat la aeroportul Otopeni de președintele Romaniei, Klaus Iohannis și de soția sa, Carmen. Suveranul Pontif se va afla in țara noastra pana pe 2 iunie, urmand sa mai ajunga la Iași, Șumuleu Ciuc, Blaj și Sibiu. ...

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Papa Francisc vine in Romania la sfarșitul lunii mai, iar pregatirile pentru vizita istorica a Suveranului Pontif la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj sunt in toi. Papa Francisc nu a avut cerințe speciale, așa ca ii vor fi pregatite mancarurile despre care se știe ca ii plac.