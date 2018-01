Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are înca timp sa se retraga înainte de votarea cabinetului în Parlament, adaugând ca "ea probabil nu-si da seama în ce a intrat". …

- Deputatul Victor Ponta a declarat, marti, ca un prim-ministru care nu poate sa decida asupra echipei si asupra politicilor Guvernului nu e prim-ministru, el facand referire la premierul desemnat Viorica Dancila. "Un premier care nu-si anunta guvernul el, care nu discuta cu partidele din…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, referindu-se la recentele manifestatii de strada, ca democratia presupune dreptul de a protesta, mentionand ca motivele oamenilor trebuie ascultate."Democratia presupune ca ai voie sa protestezi, deci este expresia democratiei. Eu vad ca…

- Al treilea cabinet PSD-ALDE de la alegeri si pana in prezent se naste greu. Deocamdata, Viorica Dancila refuza sa vorbeasca public despre viziunea sa guvernamentala. În schimb, liderii celor două formaţiuni de la putere amână, pentru moment, desemnarea noilor miniştri.…

- Liberation a stat de vorba cu mai mulți tineri romani care au parasit Romania pentru țari din vestul sau nordul Europei, in cautarea unui trai mai bun. „Am decis sa plec din Romania in ianuarie 2017, din cauza instabilitații politice și economice, a corupției, a incercarilor puterii de a scoate țara…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare în Parlament. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pâna…

- "Sper ca PSD și ALDE sa ințeleaga care este voința reala a cetațenilor legata de Legile Justiției și sa renunțe la a le mai schimba. Pe de alta parte, o finalitate pe termen mediu și lung este trezirea romanilor, implicarea lor intr-o schimbare reala. Sa se implice cat mai mult", a declarat Mihai…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a demisionat. Anunțul vine in contextul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, trebuie sa mearga in Parlament cu o noua echipa guvernamentala.

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme sa…

- Municipiul Tulcea este izolat complet din cauza condițiilor meteorologice deosebit de grele din ultimele ore. Autoritațile locale au decis ca niciun autoturism care nu aparține instituțiilor de intervenție sa nu iasa din oraș, pentru ca drumurile sunt inchise. In acest scop, au fost instituite filtre…

- Ludovic Orban a comentat, joi, pe marginea deciziei președintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Liderul liberal ca hotararea șefului statului nu coincide cu pozitia PNL insa, in cazul in care UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Favoriții Goffin si Wawrinka, eliminati in turul secund la Australian Open . Tenismanul belgian David Goffin, numarul 7 mondial, a fost invins in patru seturi, 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4), de francezul Julien Benneteau, intr-o partida disputata joi la Melbourne. In varsta de 36 ani, Benneteau a reusit…

- Cum le-a raspuns Deea Maxer celor care au ras de ea. Artista a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a marturisit ca este des criticata, in urma aparițiilor la tv. Deea Maxer nu s-a suparat atunci cand a fost criticata pentru felul in care danseaza, ba din contra, le-a dat o replica incredibila…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru al Romaniei, noteaza Agerpres. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana…

- Tudor de la Fly Project, urmarit de DIICOT pe contul de socializare. Artistul a postat un mesaj amuzant pe contul de Facebook, unde le-a marturisit fanilor, ce a pațit. Tudor Ionescu a primit o notificare pe o retea de socializare conform careia „Diicot Oficial” ii urmareste activitatea. Prietenii virtuali…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura din Parlament si ca Romania trebuie sa se pregateasca pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul desemnat Viorica Dancila este "oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania" si anunta ca liberalii vor vota in Parlament impotriva acestui cel de-al treilea guvern PSD-ALDE.

- ”Vom convoca sesiune extraordinara. (...) Pe data de 29 ianuarie luni, sa avem votul de investitura in Parlament. Luni, va fi convocat Comitetul Executiv Național al PSD pentru a incepe discuțiile pentru componența noului Cabinet”, a spus Liviu Dragnea. Revenim cu noi declaratii

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Delegația UDMR a ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, iar la final, Kelemen Hunor a precizat ca ei nu o cunosc pe Viorica Dancila, așa ca iși doresc o discuție cu aceasta, daca va fi desemnata de Klaus Iohannis. Liderul UDMR a spus ca in cazul unui raspuns favorabil, atunci o…

- Daca facem o comparatie cu perioada interbelica nu ne-am mira atat de mult ca s-au schimbat doua guverne intr-un an de zile. In Romania interbelica, un etalon al democratiei s-au schimbat 25 de guverne in 20 de ani. Avem, deci, o medie de 7, 8 luni. In cei 28 de ani de democratie postcomunista am avut…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marti, ca nu exista niciun argument sa sustina nominalizarea europarlamentarului Viorica Dancila pentru functia de premier, aceasta neavând "nici experienta, nici background profesional, nici anvergura politica, nici notorietate", dar are "radacini…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului."Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Viorica Dancila, europarlamentar PSD, a declarat luni, inainte de sedinta Consiliului Executiv al PSD, ca un congres ar face bine sanatatii partidului, insa zvonurile aparute ca in cadrul acestuia va fi schimbat Liviu Dragnea sunt total gresite, deoarece liderul PSD a fost ales de toti membri. Mihai…

- Femeia locuia undeva pe Splai Bahlui, in apropiere de biserica lipoveneasca. Un echipaj SMURD s-a chinuit zeci de minute sa o resusciteze, dar fara succes. Cel care a sunat la 112 a fost soțul femeii. Acesta i-a observat lipsa, a vazut geamul deschis și apoi și-a dat seama ce s-a petrecut.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- ”PNL se opune, vom vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate sa afecteze independenta puterii judecatoresti si autonomia in activitatea magistratilor. Evident, in momentul de fata pregatim temeiuri de atac la CCR, in cazul in care vor trece legile”, a spus Orban. Liderul PNL a criticat…

- „Romania are o democratie puternica, pentru ca zeci de mii, uneori sute de mii de romani ies in strada si protesteaza pasnic, exercitandu-si drepturile democratice. Canada, ca si multi parteneri internationali, este preocupata si are aceeasi ingrijorare pe care o au multi dintre protestatari in ceea…

- Politicieni ca Dacian Cioloș și Ludovic Orban vor sa devina populari in Piața Victoriei, deși locul politicienilor este in Parlament, spune senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justiției. „Prezența lui Dacian Cioloș și a altor politicieni aseara, la manifestație, arata ca un turnesol…

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de a o convoca la Parlament pe Carmen Dan, ministru de Interne, pe tema intervenției jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anunțat președintele liberalilor, Ludovic Orban. "Am luat decizia de a convoca ministrul de Interne…

- "Cei care au depus foarte multe amendamente trebuie sa stie un lucru, ca este imperios necesar ca aceasta ordonanta sa fie respinsa, pentru ca, daca ea nu va fi respinsa de Camera Deputatilor, care este camera decizionala, ordonanta de urgenta ramane in vigoare. Ori, ramanand in vigoare, ea va genera…

- UPDATE ORA 22.11 Peste 20.000 de protestatari, potrivit unor surse, au manifestat, duminica, cerand retragerea legilor Justiției, respingerea in Parlament a Ordonanței privind modificarea legislației fiscale, demisia Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. Oamenii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comparat miercuri dezbaterea organizata cu o zi în urma de Grupul pentru Dialog Social cu o scena din Coreea de Nord, iar pe liderul PNL, Ludovic Orban, cu un personaj din bancurile comuniste, "dupa ce acesta si-a cerut iertare în…

- "Dezbaterea pe legile Justitiei mie imi ridica foarte multe semne de intrebare vazand opozitia feroce a unora dintre cei care lucreaza in ceea ce ei numesc sistem. Ieri am urmarit cu mare surprindere dezbaterea organizata la GDS care mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am avut o clipa senzatia ca vad o…

- Varianta careia ii daduse glas, recent, insusi liderul PNL e negata de catre seful social-democratilor. Printre intrebarile carora le-a raspuns, de la Parlament, a fost si cea legata despre un eventual plan ce ar viza suspendarea lui Klaus Iohannis. “Nu s-a discutat la noi asa ceva!”, a replicat Dragnea.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor organiza din nou proteste in toate judetele din tara, inclusiv in Capitala, la Parlament, in ziua in care va fi dezbatuta si votata in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere…

- Deputatul liberal Cezar Preda a anunțat, ieri, ca Ludovic Orban si-a asumat postura de candidat la functia de premier din partea PNL și ca formatiunea sa va organiza proteste de strada pana la dezbaterea motiunii de cenzura in Parlament.

- Dragnea, atac la adresa lui Kovesi: Va pleca cu tot cu funcția. E un sfarșit in toate Dupa ce procurorii anticorupție l-au acuzat oficial pe Liviu Dragnea de cinci infracțiuni și au afirmat ca acesta se afla in spatele firmei Tel Drum, liderul PSD a lansat un val de atacuri la adresa șefei DNA, Laura…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut un mesaj transant pentru liderul liberal Ludovic Orban, care a anuntat recent ca partidul sau va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Liderul ALDE sustine ca nu a discutat subiectul in cadrul partidului pe motiv ca nu este de interes.…

- Cristian Bușoi, vicepreședintele PNL, a afirmat, astazi, la Iași, ca moțiunea de cenzura pe care PNL intenționeaza sa o depuna in Parlament reprezinta „un semnal puternic” in incercarea de a opri guvernarea PSD – ALDE sa distruga mediul de afaceri și economia romaneasca. Principalul obiectiv al moțiunii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat reacția liberalilor, dupa scandalul pe masurile fiscale din ultima perioada. Orban a declarat ca PNL va depune moțiune simpla impotriva ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa.Moțiunea simpla a PNL va fi depusa la Senat, iar liberalii vor cauta sa aiba…